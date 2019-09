Morte dell’alpinista savonese Valentina Agostini, si attende il rientro della salma

Celle Ligure. Una tragica fatalità, questo il responso deglle indagini sulla morte di Valentina Agostini, la 41enne savonese appassionata di alpinismo deceduta ieri mattina dopo una caduta al Passo Pordoi, a Canazei (provincia di Trento), mentre si trovava in vacanza nella Val di Fassa. Secondo la ricostruzione sull’incidente, la donna, durante una escursione di trekking, si trovava in un punto panoramico quando ha perso l’equilibrio ed è precipitata per una ventina di metri sul ghiaione. Per lei non c’è stato nulla da fare ed è morta sul colpo dopo un volo di oltre 20 metri.

È stato il titolare dello stesso rifugio a lanciare l’allarme intorno alle 10,15. Sul posto è intervenuto anche l’elicottero sanitario di Trentino Emergenza, ma il personale medico non ha potuto far altro che constatare il decesso.

Classe 1978, segretaria presso la Asl 2 di Savona, residente a Celle Ligure, Valentina Agostini era partita in vacanza da sola, per la prima volta.

Dolore e sgomento a Celle Ligure dove Valentina era conosciuta: lascia entrambi i genitori. La salma, dopo essere stata recuperata dai soccorritori, è stata ricomposta ed elitrasportata nella camera mortuaria di Canazei. Ora si attende il rientro a Celle Ligure per celebrare i funerali della 41enne savonese.

L’indagine condotta dai carabinieri e dal soccorso alpino ha accertato che si è trattato di un tragico incidente. E intanto proseguono i messaggi di cordoglio indirizzati alla famiglia dell’alpinista savonese morta mentre si trovava in vacanza, una vacanza da tempo sognata ma che le è stata fatale.