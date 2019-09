Caduta fatale in un dirupo a Canazei: la vittima è la 41enne savonese Valentina Agostini

Savona. Caduta fatale in un dirupo di oltre 20 metri: è la savonese Valentina Agostini la vittima del tragico incidente avvenuto questa mattina in località Forcella Pordoi, a Canazei (provincia di Trento).

Classe 1978, segretaria di Savona, ma residente a Celle Ligure e con la passione per l’alpinismo, come si evince anche dal suo profilo Facebook, in cui sono numerosissime le testimonianze di viaggi ed escursioni in montagna.

Proprio lo scorso 30 agosto aveva scritto: “Domani per me inizia una piccola avventura, l’ho voluta fortemente ma ora ho una paura. Vado 10 giorni in montagna da sola in Trentino, mi spaventa il viaggio, in compagnia ho fatto più chilometri, da sola mai, so che tutto andrà bene perché la montagna mi fa star bene e mi piace anche l’idea di godermela da sola, non dover aspettare nessuno al mattino, scegliere il percorso che mi va senza pensare agli altri, essere completamente libera a parte orari di impianti. Spero nel tempo”.

E purtroppo, proprio un incidente durante una delle escursioni in Trentino, questa mattina, le è stato fatale. Era vestita ed attrezzata di tutto punto, ma purtroppo questo non è bastato ad evitare la tragedia, avvenuta intorno alle 10.

È scivolata, per cause ancora in via di accertamento, in un dirupo poco sotto il rifugio Forcella Pordoi ed è rotolata per una ventina di metri sul ghiaione, mentre percorreva il sentiero che da Forcella Pordoi porta a Passo Pordoi.

È stato il titolare dello stesso rifugio a lanciare l’allarme intorno alle 10,15. Sul posto è intervenuto anche l’elicottero sanitario di Trentino Emergenza, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Il personale medico non ha potuto far altro che constatare il decesso.

Dopo il nullaosta del magistrato, la salma è stata recuperata dai soccorritori, ricomposta ed elitrasportata nella camera mortuaria di Canazei. Sul luogo dell’accaduto, anche il soccorso alpino Alta Val di Fassa e i carabinieri di Canazei che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto.

E intanto la notizia della tragica morte di Valentina è arrivata nel savonese e non mancano i primi messaggi di cordoglio e commozione degli amici sui social, alcuni avevano condiviso con lei la grande passione per l’alpinismo, per le scalate e per la montagna: “Abbiamo camminato tante volte assieme. Riposa in pace cara amica…”.