Morte di Valentina Agostini, salma cremata a Bolzano: venerdì i funerali a Celle Ligure

Celle Ligure. Alla fine la salma di Valentina Agostini, la 41enne savonese appassionata di alpinismo deceduta ieri mattina dopo una caduta al Passo Pordoi, a Canazei (provincia di Trento), è stata cremata a Bolzano, i funerali sono stati fissati per venerdi 20 settembre, alle 18.30, nella chiesa di San Michele a Celle Ligure, con una messa per ricordare la donna tragicamente deceduta mentre si trovava in vacanza nella Val di Fassa.

La donna, durante una escursione di trekking, si trovava in un punto panoramico quando ha perso l’equilibrio ed è precipitata per una ventina di metri sul ghiaione. Per lei non c’è stato nulla da fare ed è morta sul colpo dopo un volo di oltre 20 metri.

La salma era stata trasportata nella camera mortuaria di Canazei: in seguito la decisione dei familiari per la cremazione, con la comunità cellese che ora attende il rientro delle ceneri della 41enne per celebrare il rito funebre.

Classe 1978, segretaria presso la Asl 2 di Savona, residente a Celle Ligure, Valentina Agostini era partita in vacanza da sola, per la prima volta. L’indagine condotta dai carabinieri e dal soccorso alpino ha accertato che si è trattato di un tragico incidente.

La scomparsa della donna aveva destato profondo dolore e sgomento: ora gli amici, i colleghi e quanti avevano condiviso con lei la passione per la montagna si stringeranno ai familiari per l’ultimo saluto.