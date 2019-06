Aurelia Bis, il cantiere rischia uno stop “a tempo indeterminato”

Savona/Albisola Superiore. Potrebbero bloccarsi e restare fermi “a tempo indeterminato” i lavori per la realizzazione del tratto di Aurelia Bis compreso tra Savona ed Albisola Superiore, in particolare la variante Albisola Superiore (Grana)-Savona/Letimbro-corso Ricci.

A settembre dello scorso anno la Cmc Ravenna (che insieme alla Itinera del Gruppo Gavio ha costituito l’associazione temporanea d’impresa che sta realizzando i lavori, con la Letimbro Scarl che ha portato a termine le gallerie del tracciato) ha inziato a navigare in cattive acque e perciò ha chiesto il concordato preventivo “con riserva”.

Onde evitare che il cantiere rimasse bloccato, Anas ha prospettato la possibilità che a subentrare a Cmc nella realizzazione dei lavori fosse la Itinera: ciò avrebbe consentito di evitare uno stop troppo prolungato dei lavori.

Tuttavia, viste la delicatezza e la complessità della situazione, il giudice che si sta occupando della pratica di concordato preventivo di Cmc ha ritenuto di non poter autorizzare il “trasferimento” dei carichi di lavoro ad una società all’altra e perciò ha disposto il blocco dei lavori fino al 15 giugno.

Solo in seguito a questa data sarà possibile conoscere le intenzioni di Anas relativamente al prosieguo dei lavori da parte di Itinera. Per sbloccare la situazione, una delle ipotesi sul tavolo è quella di “togliere” l’appalto all’Ati e di assegnarla all’azienda classificatasi al secondo posto in graduatoria, ossia la Ansaldi. La quale, però, ha richiesto a sua volta il concordato fallimentare e quindi, al momento, non pare in grado di onorare l’impegno.

Il rischio, dunque, è quello di dover pubblicare un nuovo bando di gara, con ovvi ritardi sul fronte della realizzazione dell’opera, completa già al 75 per cento circa.

I sindacati, ovviamente, si sono già attivati chiedendo al Prefetto un incontro al quale prenda parte anche Anas. Il duplice obiettivo è evitare che l’Aurelia Bis, considerata un’opera strategica, si trasformi in una gigantesca incompiuta e ridurre al minimo i rischi per i lavoratori.