Aurelia Bis, vertice in Comune a Savona: trattativa tra Ministero e Anas per la ripresa del cantiere

Savona. Si è concluso il vertice di questa mattina in Comune a Savona sul cantiere dell’Aurelia Bis, che rischia un pericolo stop. Al centro dell’incontro la pratica di concordato preventivo che è stata richiesta da Cmc Ravenna (che insieme alla Itinera del Gruppo Gavio ha costituito l’associazione temporanea d’impresa che sta realizzando i lavori, con la Letimbro Scarl che ha portato a termine le gallerie del tracciato).

Presenti il vice sindaco Massimo Arecco, il sindaco di Albissola Marina Gianluca Nasuti, il sindaco di Albisola Superiore Maurizio Garbarini e per Anas il responsabile del procedimento Fabrizio Cardone. Proprio Anas aveva proposto che a subentrare a Cmc nella realizzazione dei lavori fosse la Itinera per consentire di di evitare uno stop troppo prolungato dei lavori.

Il fermo del cantiere riguarda la realizzazione del tratto di Aurelia Bis compreso tra Savona ed Albisola Superiore, in particolare la variante Albisola Superiore (Grana)-Savona/Letimbro-corso Ricci.

“Il discorso del concordato tra le aziende è sotto la lente di ingradimento di Anas e del Ministero – ha ricordato Arecco -. Naturalmente ci auguriamo una soluzione positiva rispetto alle trattative in corso, tuttavia dipenderà anche dalla procedura giudiziale in corso. L’obiettivo è far riprendere i lavori prima possibile, altrimenti le tempistiche potrebbero allungarsi di parecchio”.

“Tra gli aspetti positivi dell’incontro la garanzia da parte di Anas in merito al problema della sicurezza del cantiere”. Tra i temi trattati anche quelli “antichi” relativi alla zona della Margonara e il proseguimento dell’opera fino a Vado Ligure. Ma non solo: in ballo ancora questioni ambientali e aspetti di collegamento viario una volta completata l’opera.

A metà luglio è previsto un nuovo aggiornamento sulla situazione: se non ci saranno soluzioni positive il rischio è quello di dover pubblicare un nuovo bando di gara. Le organizzazioni sindacali restano ancora sul piede di guerra: bisogna evitare che l’opera si trasformi in una incompiuta (la realizzazione complessiva è al 75%) e servono anche tutele per i lavoratori impegnati nell’intervento.