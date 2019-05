Passino (Insieme per il futuro): “Recupero casa comunale di Campochiesa, scuola e nuovi asfalti per le frazioni”

Albenga. A Campochiesa si è svolto un incontro con i candidati consiglieri chiamati ad esporre le loro proposte per le frazioni di Salea e Campochiesa.

“Plaudo all’iniziativa del comitato territoriale, volto a far conoscere sempre più chi si presenta con la voglia di contribuire al bene comune e che oggi per questa scelta, merita rispetto a prescindere, quale che sia il colore politico di riferimento. Questo incontro è stato l’occasione anche per me, di esporre ciò che il programma di Riccardo Tomatis prevede per il nostro territorio e sulle frazioni interessate dalla serata” sottolinea Alberto Passino, della lista “Insieme per il futuro” a sostegno di Riccardo Tomatis per l’atteso voto di domenica prossima ad Albenga.

“La prossima amministrazione Tomatis, se otterrà la fiducia dei cittadini: completerà il recupero della casa comunale di Campochiesa individuandola come la casa dell’outdoor che si vuole sviluppare nell’entroterra di Albenga, proseguendo e potenziando la rete sentieristica per Mtb e trekking, risorse e progetto ci sono quindi entro settembre possono già partire i lavori.

“Completerà le aree esterne delle elementari e realizzerà il nuovo asilo realizzando nuovo accesso lato provinciale con parcheggio aree verde e area gioco per bambini” aggiunge ancora Passino.

“Infine l’impegno più generale, avendo già in questo mandato consolidato il bilancio del comune di Albenga, interverremo con un piano asfalti sulle strade frazionali, iniziando da quelle più trafficate e rovinate, anche per migliorare l’accessibilità ai cimiteri, ulteriore tema che dovrà essere affrontato con la popolazione, avendo già reso cantierabile l’intervento sul cimitero capoluogo con 200 nuovi loculi su Leca”.

“Questi gli impegni di fronte alla cittadinanza con Riccardo Tomatis, candidato sindaco, che sosterrò con il mio nome nella lista civica “insieme per il futuro” il prossimo 26 maggio” conclude il candidato albenganese.