Borghetto Santo Spirito. Grande partecipazione, martedì 7 maggio, al nido d’infanzia “Seconda stella ..a destra” di Borghetto Santo Spirito, per la giornata dei “Genitori al nido” e lo svolgimento del laboratorio creativo, che ha coinvolto gli adulti nella realizzazione di vari oggetti con differenti materiali naturali, da utilizzare per allestire gli ambienti interni.

Dopo il grande successo dello scorso anno, che aveva visto tutti impegnati nel medesimo progetto per la decorazione degli spazi esterni, quest’anno l’equipe ha scelto di riproporre l’esperienza, consapevole dell’importanza del coinvolgimento attivo delle famiglie all’interno dei servizi educativi e dell’importanza di sviluppare un buon senso di appartenenza per queste ultime, al fine di favorire la continuità educativa nido-famiglia/famiglia-nido, per un’armoniosa crescita del bambini.

Foto 2 di 2



Dopo un buon caffè tutti i genitori si sono messi all’opera e hanno realizzato gli allestimenti. Terminato il laboratorio si sono quindi incontrati con i propri bambini per condividere il pranzo, in un clima di allegria.

Il progetto educativo, elaborato dalla Cooperativa Nuova Assistenza, prosegue con le attività di continuità con la scuola dell’infanzia e quindi con la “gita” del nido.

“Il nostro nido propone costantemente attività di rilievo, sia per i piccoli iscritti, che per le famiglie, che partecipano attivamente al progetto pedagogico proposto, costruito proprio intorno al bambino e a loro”, afferma l’assessore alle politiche sociali Ester Cannonero.