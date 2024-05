Borghetto Santo Spirito, insulta il sindaco sui social: si scusa e dona mille euro all’associazione “Amici di Lucartigiano”

Borghetto Santo Spirito. Lo scorso anno, commentando su Facebook un articolo relativo a un’ordinanza emessa dal sindaco Giancarlo Canepa, un utente social non si era limitato a criticarne il contenuto ma si era spinto oltre con insulti e giudizi rivolti alla persona.

Di qui la querela sporta dal sindaco che nella giornata odierna è stata ritirata a fronte delle pubbliche scuse e della donazione di una somma di 1.000 € all’associazione “Amici di Lucartigiano” che da anni si occupa di un progetto dedicato alla legalità nelle scuole di tutta Italia che quest’anno vede, tra le altre iniziative, la realizzazione di un murales di quaranta metri quadri dedicato a Falcone e Borsellino sulla facciata del plesso scolastico di via Trilussa a Borghetto Santo Spirito che verrà inaugurato il prossimo 21 maggio.

“Le critiche – commenta il sindaco Giancarlo Canepa – anche quelle più dure, vanno sempre accettate e devono essere viste come possibile spunto di riflessione, come stimolo per cercare di migliorarsi. Ma gli insulti, soprattutto quelli personali, non sono tollerabili. I social danno la possibilità a tutti di esprimersi, ognuno può liberamente esprimere la sua opinione su ogni cosa anche, come spesso capita, su argomenti e situazioni che non si conoscono o, come in questo caso, su fatti che avvengono in paesi che neppure si frequentano”.

“La libertà di pensiero è sacrosanta, la libertà di insultare no – prosegue – il rispetto per il prossimo è un valore importante che dobbiamo insegnare ai nostri figli. Per questo ho voluto che l’indennizzo fosse integralmente devoluto per contribuire economicamente alla realizzazione di un progetto finalizzato ad insegnare ai ragazzi delle nostre scuole il concetto della legalità e il rispetto per le istituzioni celebrando l’immagine iconica di due persone che hanno sacrificato la loro vita per lo Stato e per la giustizia”.

Queste le scuse di Gabriele Camillo Lanteri pubblicate sul suo profilo Facebook: “In data 3 luglio 2023 su questa pagina, in relazione ad una Ordinanza emessa dal Sindaco di Borghetto Santo Spirito, ho postato un messaggio che, rileggendolo a posteriore, appare lesivo dell’onorabilità del signor Giancarlo Canepa, che è Sindaco di quel comune. Le affermazioni da me scritte sul suo conto sono state frutto di una reazione istintiva e dal momento di rabbia. Non era, comunque, mia intenzione offendere direttamente nè il signor Canepa nè l’istituzione che rappresenta: di ciò me ne scuso e, a conferma della mia buona fede, provvederò ad effettuare una donazione all’Associazione “Amici di Lucartigiano” che sta realizzando un murales presso la Scuola comunale di Borghetto S.S. in memoria di Falcone e Borsellino”