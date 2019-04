Celle Ligure. Si è svolta a Celle Ligure, con buon successo di partecipazione, molti sorrisi ed un ambiente piacevole, l’edizione 2019 di Eurospring.

L’evento collaterale al 31° Meeting Arcobaleno AtleticaEuropa, manifestazione internazionale che avrà luogo presso il centro sportivo Olmo-Ferro di Celle Ligure giovedì 18 luglio, promosso da Comune di Celle Ligure e Centro Atletica Celle Ligure, ha visto la partecipazione di oltre cento atleti, con una notevole affluenza di giovanissimi under 12 cui è stata proposta un’attività maggiormente incentrata sul gioco.

La classica “disfida” tra formazioni miste italo-elvetiche ha visto in gara undici team, tra i quali l’Atletica Arcobaleno Savona che cumulava anche i tesserati di Centro Atletica Celle Ligure ed Atletica Gillardo.

Al termine della contesa affermazione per la formazione Orange che comprendeva i locali Francesca Epis, Kilian Argiolu e Daniele Bozzini, affiancati da David Simonet, Naum Dietrich e Jade Gabaglio (Belfaux).

Seconda posizione per i Rose di Michele Sirombra, Leonardo Marchese e Dario Isopo (Arcobaleno) supportati da Theoda Robertini, Loic Nuoffer e Gechavan Amirthalingam (CA Belfaux).

La terza piazza se la sono aggiudicata i componenti del team Violet con Annaluna Pittela, Matilde Apicella e Yulby Kurbalay a rappresentare l’Arcobaleno e Emmanuel Repond, Arnaud Duprè e Lara Bremgartner per il CA Belfaux.

L’impianto sportivo cellese vedrà a brevissimo nuovamente in scena l’atletica leggera, per un nuovo appuntamento legato al Meeting Arcobaleno AtleticaEuropa. Lunedì 22 aprile, con ritrovo a partire dalle ore 10, è infatti previsto lo svolgimento del Triathlon di Primavera, evento promozionale aperto a tutti per cui si auspica la partecipazione di un centinaio di atleti con un gruppo nutrito proveniente dal team gemellato lombardo dell’Atletica Casorate oltre agli elvetici dell’Atletica Tenero 90, dell’US Capriaschese e del CA Bernex, prossimi ospiti in stage presso il centro Olmo-Ferro.

