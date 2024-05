Spiaggia delle ex Colonie Bergamasche, il sindaco di Varazze Pierfederici: “Atti del Comune legittimi”

Varazze. “In relazione ad articoli di giornale e post social relativi agli ultimi avvenimenti, con particolare riguardo alla vicenda delle colonie Bergamasche, appare opportuno per l’ennesima volta un chiarimento: si spera definitivo. L’unica pratica edilizia trattata dal Comune di Varazze riguarda la riqualificazione dell’immobile fatiscente ubicato su sedime privato posto tra l’Aurelia e la dividente demaniale marittima in sponda sinistra del rio Finale”.

Così il sindaco di Varazze Luigi Pierfedrici torna sul caso emerso nell’inchiesta giudiziaria sulla corruzione in Liguria.

“La riqualificazione proposta de Punta dell’Olmo s.p.a., nel mese di gennaio 2022, presenta un progetto unitario conforme al Piano Urbanistico Comunale nel quale trova conferma la pubblica fruizione della spiaggia libera, così come previsto nel PUC stesso”.

“In particolare, si riporta per completezza quanto previsto dal piano: “… l’area al di sotto dell’Aurelia nei pressi dell’arenile presenta, in prossimità del confine con Celle, una costruzione di nessuna qualità da sottoporre ad interventi radicali di restyling, ovvero alla sua sostituzione volumetrica (con possibilità di incremento della superficie agibile purché senza aumenti della superficie coperta) con finalità legate alla funzionalità dell’uso pubblico della spiaggia e destinazioni d’uso ammissibili (attrezzature balneari ed esercizi pubblici)…”.

E il primo cittadino precisa: “Il progetto, per il quale è ancora in itinere la conferenza di servizi, prevede, inoltre, diversi interventi di miglioria ed implementazione delle infrastrutture pubbliche anche volte a migliorare l’accessibilità e la fruizione pubblica della spiaggia libera adiacente; quali: parcheggi pubblici attrezzati, accesso con abbattimento delle barriere architettoniche all’arenile ed alla passeggiata naturalistica di nuova realizzazione, sia dal marciapiede in fregio alla via Aurelia sia dalle aree a parcheggio pubblico previste a monte del sedime stradale, ascensore di uso pubblico di accesso all’arenile, sistemazione idraulica del rio Finale”.

“Alla luce di quanto espresso precedentemente si precisa infine che l’intervento proposto e i correlati atti del comune di Varazze, non prevedono in alcun modo la modifica della destinazione d’uso della spiaggia libera di cui trattasi che rimane di pubblica fruizione”.

“Con quanto sopra esposto si ritiene di aver fatto chiarezza sull’argomento e si ribadisce la piena trasparenza e legittimità degli atti adottati e dei procedimenti intrapresi dall’amministrazione e dagli uffici di questo Comune” conclude il sindaco varazzino.