Ecco la lista “Albissola del Fare” del candidato sindaco Gianluca Nasuti

Albissola Marina. Dopo aver annunciato la ricandidatura a sindaco con a fianco Luigi Silvestro e Nicoletta Negro, Gianluca Nasuti presenta la lista “Albissola del Fare”, che lo sosterrà alle amministrative del prossimo 26 maggio. Oggi alle 17 si terrà l’inaugurazione dell’info-point nella centralissima via Repetto 39.

“Abbiamo costruito una bella squadra, rinnovata, plurale nelle idee e trasversale nelle appartenenze, fatta di persone perbene, competenti, di provenienza diversa, il cui unico interesse è il bene della nostra bellissima Albissola – spiega il candidato sindaco – Come nei primi 5 anni, presenteremo un programma fattibile, pieno di cose concrete, senza voli pindarici e prese per i fondelli dei cittadini, perché vogliamo garantire un percorso certo e realizzabile, senza lanciare fumo negli occhi e promettere sogni irrealizzabili. Non a caso per la maggior parte delle iniziative e dei progetti che proporremo, abbiamo già previsto dove reperire le risorse e come garantirne la copertura. Contemporaneamente però, siamo consapevoli della necessità di continuare ad immaginare il futuro, e del fatto che Albissola non deve aver paura di scommettere su progetti ambiziosi”.

“Ci metteremo al servizio della comunità, senza la presunzione di avere la bacchetta magica per risolvere tutti i problemi, con umiltà, ma anche con grande determinazione e con la consapevolezza di poter costruire, attraverso la competenza ed l’ascolto, un progetto di paese ancora vincente. Noi ci siamo e Lavoreremo insieme per meritare ancora la fiducia degli albissolesi”.

Ed ecco i nomi dei candidati: Davide Battaglia 54 anni, impiegato azienda di telecomunicazioni, consigliere comunale uscente; Roberto Bragantini, 63 anni, responsabile tecnico-commerciale azienda che opera in ambito portuale; ; Luca Bricco , 43 anni, artigiano pasticcere, consigliere comunale uscente; Sandro Ferrando 66 anni, commerciante, consigliere comunale uscente; Laura Forzano, 53 anni, agente immobiliare, consigliere comunale uscente; Marta Ghigliazza , 29 anni, impiegata azienda di accoglienza turistica presso il Pala Crociere di Savona; Antonella Lodovisi, 54 anni, impiegata ufficio tecnico Comune di Albisola Superiore, consigliere comunale uscente; Nicoletta Negro, 46 anni, architettoe vice sindaco uscente; Annamaria Pomarici, 50 anni, medico veterinario; Enrico Schelotto, 24 anni, studente di management e sostenibilità del turismo presso l’Università di Trento; Alberto Servetto, anni 30, commerciante, consigliere Avis delle Albissole; Elisa Tomaghelli, 62 anni, assistente sociale presso il Comune di Savona.