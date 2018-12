Albissola Marina. Quasi un mese dopo la sconfitta di Carrara, l’Albissola torna a giocare in Toscana. I biancazzurri sono ospiti del Pisa, che è reduce proprio da una scoppola subita per mano della Carrarese e per questo cerca riscatto. La formazione guidata da Bellucci è in un buon periodo di forma, avendo vinto tre degli ultimi quattro incontri.

Luca D’Angelo schiera i locali con un 3-5-2 con Gori; Buschiazzo, Masi, Liotti; Birindelli, Izzillo, Gucher, De Vitis, Lisi; Moscardelli, Masucci.

A disposizione ci sono D’Egidio, Cardelli, Brignani, Zammarini, Cernigoi, Di Quinzio, Cuppone, Meroni, Marin, Maffei, Marconi.

Claudio Bellucci si affida ad un 3-5-2 con Piccardo; Oliana, Nossa, Rossini; Calcagno, Bezziccheri, Sibilia, Oukkhada, Mahrous; Cais, Martignago.

Le riserve sono Bambino, Albertoni, Sancinito, Balestrero, Gulli, Raja, Durante, Bartulovic, Damonte, Gargiulo, Oprut, Silenzi.

Arbitra Andrea Colombo della sezione di Como, coadiuvato da Antonio Severino e Giuseppe Perrotti (Campobasso).