Savona. “Risultato e prestazione importante, quando giochi con una squadra come il Pisa alcune situazioni le devi mettere in conto, i tiri da fuori area, le acrobazie di Moscardelli, i numeri di Masucci – afferma mister Claudio Bellucci – è stata la partita più bella che abbiamo giocato in trasferta, non siamo nuovi a prestazioni di questo tipo e la vittoria di Novara lo dimostra”.

“Quando abbiamo potuto, abbiamo fatto girare la palla, senza nessun timore riverenziale, per tutto l’arco dei novanta minuti – continua l’ex blucerchiato – devo fare i complimenti alla società e al ds Mussi per aver lavorato molto bene nella costruzione della squadra”.

“Cais ha fatto un goal da categorie superiori, noi abbiamo cominciato molto bene il secondo tempo, trovando il modo per mettere in difficoltà il Pisa – conclude Bellucci – i ragazzi sono stati molto bravi a sfruttare gli errori degli avversari“.