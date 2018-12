Alassio.

Buon pomeriggio a tutti.

Siamo collegati dallo stadio Ferrando di Alassio per un match inedito dove si scontreranno i gialloneri di Mr. Biffi contro una squadra che ha ripreso a correre verso i primi posti il Finale di Mr. Caverzan. I giallorossi vengono da tre risultati utili consecutivi con 2 vittorie e 1 pareggio e aggingendo anche la splendida vittoria in semifinale di coppa dove ha proiettato i finalesi all’atto conclusivo del torneo contro il Rapallo che ora può contare su un un bomber come Bertucelli. Tornando alla partita odierna i padroni di casa cercheranno in tutti i modi di conquistare punti preziosi per risalire la classica e cercare di staccarsi dal terzultimo piazzamento che porterebbe gli alassini a combattere per i play out.