Alassio. Due colpi di testa di Sassari e Galleano consentono all’Alassio di superare il Finale di mister Caverzan.

“Mister Biffi ha preparato al meglio la gara odierna, curandola nei minimi particolari, noi siamo stati bravi a mettere in campo qualità, corsa, determinazione e spirito di sacrificio – afferma il bomber alassino Simone “Wolf” Lupo – vincendo meritatamente la gara con una formazione del calibro del Finale”.

“Sono stati bravi Sassari e Galleano a realizzare le reti vincenti – continua Lupo – la nostra classifica è bugiarda, ragion per cui dobbiamo conquistare ulteriori punti, a partire dai prossimi due derby, c he ci vedranno impegnati ad Albenga ed in casa con l’Imperia“.