Il Corpus Domini a Savona, il Mercato a Finale e “Frizzé e Mangia” a Loano: una domenica di grandi eventi in provincia

Provincia. Fede, devozione e tradizione caratterizzano in maniera forte la domenica del 3 giugno, solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, comunemente nota con l’espressione latina Corpus Domini. Per questa importante ricorrenza liturgica della Chiesa cattolica in diverse località si terranno le spettacolari Infiorate e le suggestive processioni, soprattutto quella serale nel centro storico di Savona, a cui quest’anno è invitata tutta la città per volere del vescovo Marino.

Oltre alle celebrazioni sacre, residenti e turisti potranno vivere tantissimi altri eventi. Tra i più significativi il Mercato Riviera delle Palme a Finale Ligure e la sagra “Frizzé e Mangia”, in cui sarà possibile degustare i tipici friscêu liguri. Per tutti gli altri appuntamenti in riviera e nell’entroterra vi rimandiamo alla nostra dettagliata sezione IVG Life.

Savona. Tutte le parrocchie della Vicaria di Savona celebrano quest’anno congiuntamente, per volontà del Vescovo, la solennità del Santissimo Corpo e Sangue del Signore. Domenica 3 giugno nella Cattedrale di Nostra Signora Assunta alle ore 18 monsignor Calogero Marino presiederà la solenne Messa Pontificale. Alle 18:45 ci sarà l’Adorazione Eucaristica e alle 20:30 il Canto dei Vespri.

Alle 20:45 avrà inizio la suggestiva processione con il Santissimo Sacramento lungo il seguente percorso: piazza Duomo – via Giovanni Caboto – via Pietro Giuria – corso Italia – piazza Sisto IV – via santa Maria Maggiore – via Ambrogio Aonzo – piazza Duomo. Al rientro in Cattedrale il presule impartirà la benedizione eucaristica.

Albenga. Sabato 2 giugno nella Parrocchia San Bernardino in Vadino si rinnova la tradizionale Infiorata del Corpus Domini sul sagrato dell’antica chiesa francescana. Il programma prevede la Santa Messa alle ore 18, celebrata da monsignor Giorgio Brancaleoni, e a seguire la processione il cui percorso si snoda attraverso le strade del quartiere.

Scandita dai canti devozionali dedicati al Santissimo Sacramento il corteo sacro si interrompe in due punti per la benedizione degli abitanti e delle abitazioni. Qui, con cura e affetto, i fedeli preparano dei piccoli altari e sulla strada creano con i fiori le tradizionali decorazioni.

La processione, alla quale partecipano tutti i ragazzi che hanno ricevuto la Prima Comunione e la Cresima, termina nella nuova cappella delle parrocchiali in via Einaudi 62. La manifestazione ogni anno coinvolge bambini, giovani e anziani con la realizzazione dell’Infiorata, che si potrà ammirare sul piazzale della chiesa.

Pietra Ligure. Una tradizione che si perde nella notte dei tempi: l’Infiorata della solennità del Corpus Domini sulla collina della frazione di Ranzi, a pochi minuti di auto da Pietra Ligure. Dalla mattina di domenica 3 giugno sulla piazzetta antistante la Cappella della Santissima Concezione gli infioratori inizieranno la composizione del loro capolavoro: su un disegno circolare ogni anno diverso, partendo dal centro verso l’esterno verrà realizzata la “Stella”, un magnifico tappeto di petali di fiori del diametro di circa 7 metri. Un mosaico dai colori sgargianti e dai delicati profumi dei fiori di campo raccolti e sminuzzati uno ad uno dal minuzioso e lungo lavoro degli abitanti.

Anche le piazzette sant’Antonio e santa Libera avranno la loro infiorata e le borgate del paese appariranno in tutto il loro splendore con le decorazioni floreali allestite dagli abitanti. La funzione religiosa nella Cappella Sant’Antonio sarà alle ore 20:30. A seguire la processione lungo il tradizionale percorso, che terminerà nella piazzetta della Cappella della Santissima Concezione.

Quest’anno un servizio aggiuntivo per turisti e visitatori: un comodo collegamento con un bus navetta gratuito a partire dalla ore 14:30 da piazza san Nicolò. Inoltre sulla pagina Facebook istituzionale “Turismo Pietra Ligure – Pietra Forever” verranno raccolti gli scatti fotografici a tema “La Stella e il borgo di Ranzi”, pubblicati con hashtag #stelladiranzi o inviati alla pagina.

Savona. All’Antico Teatro Sacco domenica 3 giugno alle ore 21 importante appuntamento per i “Concerti di Primavera – Festival Pianistico Internazionale con grandi solisti provenienti da Italia, Argentina, Bulgaria, Germania e per la prima volta dalla Cina. Sarà di scena la pianista italiana Anna Lisa Bellini con un programma dedicato a L.V. Beethoven, F. Chopin e F. Liszt. Una pianista di fama internazionale con al suo attivo concerti nei più prestigiosi teatri del mondo.

Celle Ligure. Domenica 3 giugno alle ore 16 alla Galleria Crocetta, sul lungomare, la scrittrice Ilaria Caprioglio presenta il libro “Infedeli intrecci“, edito da Historica, nell’ambito della tredicesima edizione della rassegna “Libri e Disegni al Sole”, in programma dall’1 al 3 giugno e a cura dell’Associazione Librialsole con il patrocinio di Comune di Celle Ligure, Provincia di Savona e Regione Liguria.

Lucrezia è stata infedele con se stessa, abbandonando le proprie aspirazioni professionali per costruire un matrimonio ritenuto erroneamente perfetto. Anita ha tradito il marito e calpestato i principi su cui poggiava la sua esistenza, scoprendo un’amoralità che pensava non le appartenesse. Eleonora ha disatteso alla prima occasione gli ideali perseguiti in gioventù, come politico e femminista. Le loro infedeltà si intrecciano intorno alla figura di Aspazia, fuggita dalla Romania e trasformata dagli eventi.

Sono donne che hanno osservato con uno sguardo mutato le circostanze della loro vita oppure plasmate impercettibilmente da quelle stesse circostanze? Difficilmente si può scindere la causa dall’effetto: Lucrezia, Anita, Eleonora e Aspazia lo intuiscono e con coraggio vanno oltre.

Finale Ligure. Shopping a cielo aperto con il Mercato Riviera delle Palme domenica 3 giugno dalle ore 8 alle ore 19:30 sul lungomare Augusto Migliorini. Percorrendo la suggestiva passeggiata si potranno “esplorare” gli stand dei migliori ambulanti della Liguria con una innumerevole selezione di banchi di ogni genere: abbigliamento, pelletteria e scarpe, articoli per la casa, merceria, intimo, bigiotteria, fiori, profumeria, giocattoli e alimentari.

Loano. Torna “Frizzé e Mangia“, l’iniziativa gastronomica a cura dell’Associazione Musicale “Santa Maria Immacolata” con il patrocinio dell’Assessorato comunale a Turismo e Cultura. Sabato 2 e domenica 3 giugno dalle 11:30 alle 22:30 sul lungomare Giuseppe Garrassini Garbarino, presso la Casetta dei Lavoratori del Mare, si potranno degustare i friscêu, le tipiche frittelle liguri dolci o salate. Un appuntamento imperdibile per chi ama i piaceri del palato!

Sempre a Loano sabato 2 giugno alle ore 21 all’Oratorio delle “Cappe Turchine” si terrà il concerto dell’organista della Cattedrale di Cremona Paolo Bottini nell’ambito della rassegna “Liguria in… canta”, organizzata dalle diocesi liguri e piemontesi per presentare il 25° Cammino di Fraternità delle Confraternite delle Diocesi d’Italia e sostenere la candidatura delle processioni con i crocifissi liguri a Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco per l’Arte immateriale. Tra le confraternite che parteciperanno ci sarà anche quella delle Cappe Turchine.

La rassegna prevede un concerto in ciascuna delle sette diocesi che compongono la Regione Ecclesiastica Ligure in oratori che ospitano importanti crocifissi processionali. Per la diocesi di Albenga Imperia la scelta è caduta sull’Oratorio di Nostra Signora del Santissimo Rosario.

Il maestro Bottini suonerà un organo Giosuè Agati recentemente restaurato. Il concerto rappresenta anche un’anteprima de “Le Musiche dell’Anima”, la rassegna musicale organizzata dalla Confraternita delle Cappe Turchine con il patrocinio dell’Assessorato comunale a Cultura e Turismo, della Città di Savona, dei Comuni di Genova, Levanto, Lavagna, Taggia e Tortona e il sostegno di Banca Carige e Unione Nazionale Pro Loco d’Italia.