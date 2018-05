Processione del Corpus Domini

Tutte le parrocchie della Vicaria di Savona celebrano congiuntamente la Solennità del Santissimo Corpo e Sangue del Signore assieme al Vescovo.

Domenica 3 giugno nella Cattedrale di Nostra Signora Assunta alle ore 18 il solenne Pontificale presieduto da monsignor Calogero Marino, alle 18:45 Adorazione eucaristica e alle 20:30 canto dei Vespri.

Alle 20:45 processione con il Santissimo Sacramento lungo il seguente percorso: piazza Duomo – via Caboto – via Giuria – corso Italia – piazza Sisto IV – via santa Maria Maggiore – via Aonzo – piazza Duomo.

Al rientro in Cattedrale benedizione eucaristica conclusiva.