Pietra Ligure, la Stella di Ranzi in occasione del Corpus Domini

Pietra Ligure. Una tradizione che si perde nella notte dei tempi: l’Infiorata in occasione della Solennità del Corpus Domini sulla collina della frazione di Ranzi, a pochi minuti di macchina da Pietra Ligure.

Domenica 3 giugno, sulla piazzetta antistante la Cappella della Santissima Concezione, a partire dal mattino, gli infioratori inizieranno la composizione del loro capolavoro: su un disegno circolare ogni anno diverso, partendo dal centro verso l’esterno, verrà realizzata la „Stella“, un magnifico tappeto di petali di fiori del diametro di circa 7 metri. Un mosaico dai colori sgargianti e dai delicati profumi dei fiori di campo che vengono raccolti e sminuzzati uno ad uno dal minuzioso e lungo lavoro degli abitanti.

Anche le piazzette di Sant’Antonio e di Santa Libera avranno la loro infiorata, e le borgate del paese appariranno in tutto il loro splendore con le decorazioni floreali allestite dagli abitanti. La funzione religiosa nella Cappella di Sant’Antonio sarà alle ore 20.30, a seguire la processione lungo il tradizionale percorso che terminerà nella piazzetta della Cappella della Santissima Concezione.

Quest’anno un servizio aggiuntivo per turisti e visitatori: un comodo collegamento con un bus navetta gratuito da Pietra Ligure, a partire dalla ore 14.30 da Piazza San Nicolò.

Inoltre sulla pagina Facebook istituzionale “Turismo Pietra Ligure – Pietra Forever” verranno raccolti gli scatti fotografici a tema “La Stella e il borgo di Ranzi” pubblicati con hashtag #stelladiranzi o inviati alla pagina.

“Si tratta di una tradizione antichissima ben radicata nelle famiglie di Ranzi, che tramandano quest’arte di generazione in generazione, dimostrando quanto sia forte e importante l’attaccamento alle usanze e alla nostra storia”, spiega l’assessore al turismo e alla cultura Daniele Rembado, che prosegue: “L’infiorata del Corpus Domini è l’esempio di come una tradizione possa diventare veicolo di promozione turistica per l’intero territorio.”

L’Associazione Circolo Giovane Ranzi, che con la Parrocchia di San Bernardo e con il patrocinio del Comune di Pietra Ligure si occupa dell’Infiorata, è ormai famosa per i suoi tappeti floreali artistici che hanno ornato diverse piazze in tutta Italia e all’estero. Fondato nel lontano 1919 e attivissimo nell’organizzazione di importanti manifestazioni, il Circolo Giovane Ranzi è socio fondatore di Infioritalia, l’Associazione Nazionale di Infiorate Artistiche, e Pietra Ligure fa parte dell’Associazione Nazionale Città dell’Infiorata. Ogni tre anni l’evento “Pietra Ligure in Fiore”, il raduno internazionale di infiorate artistiche (prossima edizione nel 2019), celebra questa tradizione delle infiorate e vede il centro storico delle cittadina trasformarsi in una mostra d’arte a cielo aperto.