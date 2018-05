La scrittrice Ilaria Caprioglio presenta il libro “Infedeli intrecci”, edito da Historica, nell’ambito della tredicesima edizione della rassegna “Libri e Disegni al Sole”, in programma dal 1 al 3 giugno e a cura dell’Associazione Librialsole con il patrocinio di Comune di Celle Ligure, Provincia di Savona e Regione Liguria.

Lucrezia è stata infedele con se stessa, abbandonando le proprie aspirazioni professionali per costruire un matrimonio ritenuto erroneamente perfetto. Anita ha tradito il marito e calpestato i principi su cui poggiava la sua esistenza, scoprendo un’amoralità che pensava non le appartenesse. Eleonora ha disatteso alla prima occasione gli ideali perseguiti in gioventù, come politico e femminista. Le loro infedeltà si intrecciano intorno alla figura di Aspazia, fuggita dalla Romania e trasformata dagli eventi.

Sono donne che hanno osservato con uno sguardo mutato le circostanze della loro vita oppure plasmate impercettibilmente da quelle stesse circostanze? Difficilmente si può scindere la causa dall’effetto: Lucrezia, Anita, Eleonora e Aspazia lo intuiscono e con coraggio vanno oltre.