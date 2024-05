Il movimento “Vivere Vado” presenta candidati e lista: appuntamento sabato 11 maggio

Vado Ligure. “Vivere Vado” si presenta e annuncia la sua corsa elettorale in vista della sfida per le prossime comunali. Dopo settimane e giorni di rumors e indiscrezioni sulla presenza o meno del gruppo vadese, ora c’è la conferma ufficiale.

Sabato 11 maggio, alle ore 10.00, si terrà la presentazione dei candidati e del programma elettorale del movimento che parteciperà alle prossime amministrative vadesi.

Appuntamento presso la sede del movimento in via Sabazia 30.

Dunque per il candidato sindaco Fabio Gilardi, di “Vado, Prima”, che sembrava essere l’unica lista in campo, arriva il competitor per la sfida elettorale.

Al centro del dibattito politico, oltre al rigassificatore, i temi ambientali, le discariche, le opere e la portualità.