Vandalizzato il pannello informativo che rivestiva la panchina della “Piramide” sulla passeggiata di Albisola

Albisola Superiore. Blu come il mare e i colori dell’artistica “Piramide” sulla passeggiata. Ora non c’è più il pannello informativo che ne rivestiva la panchina in cemento.

“Un gesto inqualificabile che l’Amministrazione Comunale condanna senza se e senza ma”. Così l’assessore alla Cultura Simona Poggi.

L’ultimo di una serie di episodi di inciviltà che hanno colpito Albisola. Nei giorni scorsi infatti, sempre su lungomare Montale, scritte novax avevano imbrattato alcuni muri . Analogo gesto verso Luceto, nei pressi del ponte Oertini. Scritte che sono state rimosse.

“Appresa la notizia, ci siamo immediatamente attivati per ripristinare il pannello esplicativo del concept della ‘piramide’, simbolo della nostra comunità, che è giusto tutelare. Auspichiamo che, – continua l’assessore – con il supporto delle autorità competenti, vengano rintracciati gli autori di questa vile azione che ha avuto come unica conseguenza quella di danneggiare un bene pubblico. Noi non ci lasciamo scoraggiare e cercheremo di rendere la passeggiata ancora più bella”.