Vadino, Podio: “Masterplan strumento utile, ma va costruito in condivisione con cittadini e imprenditori”

Albenga. “Il Masterplan è uno strumento molto versatile e condivido l’iniziativa del Comune di programmare lo sviluppo di Vadino attraverso questo documento di indirizzo. Certo, se il Masterplan fosse stato presentato 10 anni fa, e non a pochi mesi dal voto, magari oggi avremmo già potuto apprezzarne alcuni risultati. Data la mia formazione professionale, ho una visione multidisciplinare ed educata attraverso gli studi della crescita urbana. Per questo motivo, avrei proposto il Masterplan in modo differente, cercando un dialogo più ampio e collaborativo con i progettisti”Lo ha dichiarato il candidato sindaco del centrodestra albenganese Nicola Jacopo Podio nel corso del terzo episodio del podcast “Albenga merita di più”.

“Il Masterplan – ha sottolineato l’architetto albenganese – dovrebbe individuare i problemi di Vadino e proporre soluzioni concrete per affrontarli. Da un’analisi più approfondita, tuttavia, sembra che l’intero progetto serva a giustificare la riqualificazione della passeggiata a mare. È importante notare che questa esigenza non riguarda solo Vadino, ma coinvolge anche l’altra parte della città. È dunque lecito dubitare sulla necessità di un Masterplan dedicato solo a questo aspetto. Nel progetto, inoltre, si parla della realizzazione di una pista ciclabile in via Piave. Pur apprezzando l’idea, resta da chiarire quali sacrifici saranno necessari per portare a compimento l’opera. Lo spazio in quella strada è ben definito, quindi potrebbe essere necessario valutare due opzioni: o si accetta di perdere i parcheggi, il che richiederebbe di individuare possibili alternative, oppure si opta per la riduzione dei marciapiedi, un’ipotesi evidentemente da scartare”

Ha concluso Podio: “Il Masterplan è certamente un ottimo strumento, tuttavia, non può essere imposto ai cittadini. Al contrario, deve essere condiviso con loro e con gli imprenditori, basandosi su verifiche reali, concrete e supportate da solide basi scientifico. Ed è questo l’approccio che seguirà la mia amministrazione. È fondamentale individuare i problemi con precisione per poterli risolvere”.