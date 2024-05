Special Football 2024 ad Albenga, Riccardo Tomatis: “Importante continuare a sostenere queste attività”

Albenga. Nel fine settimana Albenga ospiterà le finali di Special Football 2024.

Riccardo Tomatis, sindaco uscente candidato per il secondo mandato, commenta: “Albenga ospiterà le finali nazionali di Special Football 2024. Siamo molto felici di questo e saremo sicuramente sui campi a fare il tifo per i ragazzi e domenica per premiare i vincitori. Voglio complimentarmi con tutti gli organizzatori di questa iniziativa e con quanti di dedicano con passione allo sport”.

“Sport è gioia, divertimento, rispetto delle regole, condivisione e inclusività. È importante continuare a sostenere queste attività”.