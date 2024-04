Toirano 2024, Giuseppe De Fezza punta al secondo mandato: ecco la squadra

Toirano. Pronta la nuova squadra del sindaco uscente Giuseppe De Fezza per puntare al secondo mandato: “Il gruppo, – ha spiegato, – risulta rinnovato con volti nuovi che consentiranno di elaborare idee innovative e di portare l’esperienza diretta dei cittadini, per far crescere ancora di più la capacità di rappresentare i bisogni del paese”.

“L’obiettivo è quello di presentare un nuovo progetto, sulla scorta delle competenze acquisite e di quanto realizzato nell’ultimo quinquennio, con un abbondante dose di rinnovamento. Siamo consapevoli che, per lo sviluppo che merita Toirano, c’è ancora molto da fare e da migliorare su più livelli; pertanto, vogliamo partire dalle cose semplici, dalle necessità dei cittadini, delle attività e delle associazioni locali; da qui, il nome della lista ‘Semplicemente Toirano – De Fezza Sindaco'”.

Oltre a Giuseppe De Fezza, di 41 anni, dirigente e titolare d’azienda, si riconfermano l’attuale vicesindaco Deni Luigina Aicardi, di anni 60, dott.ssa in tecniche di laboratorio biomedico presso l’Asl 2; l’attuale assessore Claudio Oddo, di anni 42, vice brigadiere dell’arma dei carabinieri ed il consigliere Giancarlo Mattoscio, di anni 61, artigiano.

I nuovi candidati sono: Luisa Bambina Lucchini, di anni 68, amministratore condominiale; Francesco Oddone, di anni 51, consulente informatico e presidente della Maremontana ASD; Cinzia Peroni, di anni 49, consulente commerciale; Taddeo Lucia, di anni 47, artigiana; Fabrizio Tarantino, di anni 42, agente di Polizia Locale; Davide Tranchida, di anni 38, impiegato; Claudia Laura Valentini , di anni 55, laureata in economia e commercio impiegata contabile.

“Una squadra omogenea e motivata composta da 5 donne e 6 uomini, con al suo interno figure di alta professionalità, con esperienza amministrativa pluriennale sia nel campo pubblico che privato, – ha proseguito il primo cittadino uscente. – In questi anni riteniamo di aver amministrato con serietà e buon senso, mostrando attenzione ai conti pubblici, riducendo l’indebitamento dell’Ente, aumentando gli investimenti e garantendo tutti i servizi senza aumentare le tasse, nonostante le ricadute negative del covid e dei suoi postumi”.

“L’impegno dimostrato è stato premiato con l’arrivo di molte risorse economiche nelle casse del Comune di Toirano, ricordiamo: i fondi europei-GAL, i fondi PNRR, i contributi ministeriali e quelli regionali. Nei prossimi mesi saranno avviati i cantieri per la realizzazione di queste nuove opere pubbliche, che contribuiranno ad aumentare e migliorare lo sviluppo e la qualità del nostro paese”.

“L’obiettivo per i prossimi cinque anni, della lista ‘Semplicemente Toirano’, sarà quello di mettere Toirano al centro dello scenario turistico locale da ‘vera protagonista’, mediante lo sviluppo dell’ Outdoor e del turismo esperienziale, facendo rete con i cittadini, le attività commerciali, ricettive e le associazioni locali, valorizzando il nostro patrimonio ambientale, storico e culturale; inoltre, proseguiremo con il potenziamento dei servizi, delle manutenzioni ordinarie e straordinario e con il rinnovamento delle infrastrutture”.

Per quanto riguarda il programma di mandato 2024 -2029, De Fezza, puntualizza che è in fase di definizione: “Stiamo incontrando i cittadini e ci stiamo confrontando con loro sulle tematiche d’interesse; presto lo esporremo a tutta la popolazione nel corso di assemblee pubbliche; fin d’ora siamo comunque a disposizione di chiunque voglia dare il proprio contributo e condividere con noi gli indirizzi programmatici per gli anni a venire, in quanto, ogni suggerimento, ogni pensiero condiviso sarà un mattoncino fondamentale nella costruzione di un progetto che dovrà essere di tutti”.