Savona, quattro dissuasori abbattuti nella notte da un automobilista

Savona. “Sono le ore 23,40, quando un rumore assordante attira la mia attenzione: un’auto prende di mira un paletto che delimita la pista ciclabile che porta verso l’Aurelia, ci passa sopra, centra il secondo, poi il terzo, il quarto… Accelera rombando e corre via”. Così una testimone racconta il fatto accaduto questa notte a Zinola.

“Ho assistito ad una scena senza senso, probabilmente ad opera di un ubriaco o di un drogato. Mi spiace non poter riferire né il tipo di auto né tantomeno il numero di targa perché ero troppo lontana ma mi chiedo se da quelle parti ci siano delle telecamere”.

In quel tratto e in via Nizza (in entrambi i sensi di marcia) sono presenti telecamere di sorveglianza che, se funzionanti, potrebbero avere ripreso e consentire alla polizia locale di identificare la bravata notturna dell’automobilista e di punire la grave infrazione stradale.