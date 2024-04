Prima Categoria “A”, Millesimo ad un passo dalla Promozione: battuta anche l’Andora, domenica ad Ospedaletti il primo match point

Millesimo. Una stagione semplicemente straordinaria. È difficile definire diversamente la cavalcata trionfale del Millesimo, squadra che ha sollevato per la prima volta nella propria storia la Coppa Liguria e che, dall’inizio dell’anno, non ha mai perso una partita.

Nonostante un ruolino di marcia da vera e propria corazzata, la squadra mister Macchia tuttavia non può ancora considerarsi certa della vittoria del campionato: merito dell’Argentina Arma, unica compagine capace in parte di riuscire a tenere il passo dei giallorossi.

La distanza tra le due squadre è di 4 punti, motivo per cui, a due giornate dal termine della regular season, il Millesimo domenica prossima contro l’Ospedaletti potrebbe coronare la propria annata da sogno. Vincere per Bove e compagni significherebbe ottenere la matematica certezza del ritorno in Promozione, categoria che in casa giallorossa manca da più di un decennio (e che, dalla rifondazione del sodalizio, non è mai stata conquistata).

L’ennesimo passo verso il salto di categoria è arrivato ieri presso il “Comunale”: la squadra di Fabio Macchia ha superato con il risultato di 4-2 l’Andora nel segno di Villar (autore di una doppietta), Metalla e Quinonez. Di Greco invece le due reti siglate dagli ospiti.

Il Millesimo è sceso in campo con: 1 Castiglia, 2 Bove (C), 3 Guarco, 4 Ndiaye, 5 Di Mattia, 6 Vittori, 7 Morielli, 8 Delfino, 9 Quinonez, 10 Villa, 11 Metalla. A disposizione: 12 Rabellino, 13 Franco, 14 Negro, 15 Ferri, 16 Greco, 17 Rovere, 18 Salvatico, 19 Siri, 20 Seccafen. Allenatore: Fabio Macchia.

L’Andora ha risposto così: 1 Rossi, 2 Costamagna, 3 Amico, 4 Pollio, 5 Franco, 6 Modesti, 7 Colavito, 8 Guardone (C), 9 Greco, 10 Calamela, 11 De Boni. A disposizione: 12 Loiacono, 13 Griffini, 14 M. Furlanetto, 15 L. Furlanetto. Allenatore: Simone Rattalino.