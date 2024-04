Frana in località Valletta a Spotorno, ripristino della strada e riapertura del CdR comprensoriale

Spotorno. Sabato 6 aprile 2024, con il consueto orario, riaprirà al servizio il Centro di Raccolta intercomunale (CdR) per le utenze dei comuni di Noli, Spotorno, e Vezzi Portio, interrotto a causa di una frana in località Valletta a Spotorno che ha interessato la sede stradale lo scorso 16 marzo, impedendo il transito in sicurezza degli automezzi superiori alle 7,5 tonnellate.

Lo stop per l’hub comprensoriale gestito da SAT Servizi e l’interruzione del servizio sono stati dovuti a motivi di incolumità pubblica.

Ora è stato ripristinato il regolare accesso al CdR con i lavori di consolidamento eseguiti dal Comune di Spotorno, che, in relazione allo smottamento e alla situazione di dissesto che ha interessato il collegamento viario, aveva predisposto l’intervento di messa in sicurezza.

Nella giornata di venerdì 5 aprile, dalle 14:00 alle 17:00, gli utenti di Spotorno, Noli e Vezzi Portio potranno conferire ancora nel Centro di raccolta di Vado Ligure.