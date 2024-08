Calciomercato, Bardineto. Prima foto in neroverde per Gioele Ponzo: arriva anche Nichiforel

Bardineto. La prima foto di Gioele Ponzo in maglia neroverde era solo questione di tempo. Il calciatore era stato di fatto già reso noto come nuovo elemento della rosa di mister Ciravegna. Un colpo decisamente interessante per la sua esperienza in categorie superiori.

Insieme a lui ecco arrivare Petrica Nichiforel, in foto con il dg Luca Di Crescenzo. Un altro centrocampista ad arricchire ancor di più la squadra in vista della prossima Seconda Categoria.

Il comunicato:

La Società A. S. D. Bardineto comunica che sono stati ingaggiati per la stagione sportiva 2024/2025, il giocatore Gioele Ponzo, ultima stagione protagonista della promozione in Eccellenza della San Francesco Loano; ed il giocatore Petrica Nichiforel, che torna a vestire la maglia nero verde dopo alcuni anni.

Benvenuti ragazzi.