“Estate sicura”, il Questore chiude per una settimana la discoteca Bajda di Noli

Noli. Chiusa per sette giorni la discoteca Bajda di Noli. Continua l’intensificazione dell’attività di prevenzione, messa in atto dal Questore di Savona, per garantire il divertimento in condizioni di sicurezza nei luoghi di aggregazione giovanile. In particolare durante questo periodo estivo l’attenzione è massima sulla prevenzione ed il contrasto ad ogni forma d’illegalità.

In questo ambito si inserisce il provvedimento con il quale viene sospesa per sette giorni – ai sensi dell’art. 100 TULPS – la licenza del locale situato nel centro di Noli.

Il provvedimento è stato emesso a seguito di interventi operati dai militari dell’Arma dei Carabinieri per una serie di episodi, anche con conseguenti lesioni personali, che hanno messo a rischio l’ordine e la sicurezza pubblica e destato preoccupazione, oltre che disturbo, alla cittadinanza.

La Divisione Polizia Amministrativa ha fatto notificare ieri, nel tardo pomeriggio, dai Carabinieri la sospensione della licenza. Prosegue l’impegno delle Forze dell’Ordine che, come in questo caso, intervengono in stretta sinergia nel comune obiettivo della tutela della sicurezza dei cittadini, in particolare dei giovani e di tutti quegli esercenti – la maggior parte – che operano in adesione alle regole del settore e della legalità.