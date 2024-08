Seconda Categoria, la Nolese vuole stupire. Cavaliere: “Punto su voglia e mentalità, guardiamo ai playoff”

Noli. Un’immensa voglia di fare bene. Durante le roventi settimane estive di calciomercato non sono passate inosservate le mosse della Nolese, società pronta a vendere cara la pelle contro qualunque avversaria sfruttando al massimo l’entusiasmo portato sia dai nuovi acquisti che dal nuovo allenatore.

Quest’anno a guidare i biancorossi sarà Luigi Cavaliere, tecnico d’esperienza chiamato ad alimentare l’euforia creatasi nell’ambiente biancorosso: “L’obiettivo è quello di fare bene. La nostra è stata quasi una ricostruzione; molti dall’anno scorso si sono fermati, ma la dirigenza è strutturata e sono arrivati tanti ragazzi di qualità. L’obiettivo sarà quello di arrivare almeno ai playoff”.

In seguito il tecnico ha svelato la propria filosofia di gioco: “Siamo dilettanti ma non per questo dobbiamo rinunciare all’idea di giocare a pallone. Sono dell’idea che provando ad essere propositivi il risultato venga da sè, punto molto su voglia e mentalità. La società ha svolto un gran lavoro, dovremo sempre provare a scendere in campo per vincere. Penso anche che il gruppo in categorie come la nostra sia fondamentale. Conosco già alcuni giocatori mentre altri no, però so di essere una persona che visualizza velocemente le qualità di uno o dell’altro. Sarà importante svolgere in maniera ottimale la preparazione”.

“Vivo la partita mentalmente e fisicamente – ha proseguito l’intervistato -. Penso che l’allenatore debba assorbire le negatività trasformandole in positività. Dalla mia esperienza da allenatore di squadre giovanili porto la voglia di rimanere sempre giovani anche per i giocatori più maturi. In allenamento deve esserci la fatica, ma questo non significa che non ci si possa anche divertire”.

Sul campionato e sull’organico a sua disposizione: “Credo che il livello della Seconda Categoria si sia alzato sulla carta, però questo non sempre viene espresso sul campo. Bisognerebbe provare a giocare al pallone. Di comune accordo con la società abbiamo scelto di allestire una rosa ampia per ovviare a infortuni, vacanze varie, problemi di lavoro, squalifiche ecc… Tra gli altri sono contentissimo del fatto che Greppi sia rimasto. È un ragazzo che dispone di ottime qualità. Sono contento che si sia fermato con noi, il nostro rapporto ormai (considerando anche il settore giovanile) è quasi decennale. Auspico una sua crescita perchè meriterebbe di giocare in categorie più alte”.

Infine Cavaliere si è soffermato sull’esperienza in postazione cronaca durante le partite del Savona della scorsa stagione commentando anche la questione Bacigalupo: “Mi è dispiaciuto rinunciare all’incarico perchè mi divertivo. Essere in panchina e poter guidare una squadra però è un qualcosa che ho dentro. Ampliando il discorso ammetto che sarà strano vedere la Letimbro giocare al Bacigalupo. Penso che la casa della Letimbro sia il Santuario, ma allo stesso tempo immagino che il Savona abbia scelto di giocare altrove perchè il Bacigalupo probabilmente non avrebbe potuto ospitare l’imponente numero di ultras e tifosi al seguito della squadra”.

A collaborare con il tecnico della Nolese, tra gli altri, sarà presente anche Alessandro Giovati. L’ex giocatore di Varazze, Sestrese, Finale, Busalla e Acqui Terme è stato nominato responsabile dell’area tecnica del club. Di seguito ecco il comunicato diramato dal sodalizio biancorosso per annunciare il nuovo ingresso in società: “Dopo i numerosi acquisti annunciati a rinforzo del parco giocatori, annunciamo l’ingresso nei quadri tecnici di Alessandro Giovati, ex giocatore di grande esperienza in categorie superiori avendo militato in Varazze (Promozione), Sestrese, Finale Fbc e Busalla (Eccellenza) ed Acqui Terme (Serie D). Sarà il nuovo responsabile dell’area tecnica della nostra società. Alessandro, fedele discepolo di mister Luca Monteforte, metterà a disposizione della rosa biancorossa il suo enorme bagaglio di esperienza e professionalità, oltre ad un carico di umanità non indifferente”.

Pietro Bordone, direttore sportivo della Nolese che ha lavorato nelle retrovie per la riuscita della trattativa, ha commentato: “Siamo felici. Alla Nolese siamo certi che, insieme al mister Gigi Cavaliere, Alessandro Giovati sia l’acquisto più importante che abbiamo concretizzato in questa estate. Con Alessandro non arriva solo una grande persona, ma anche un eccelso uomo di calcio. La sua consulenza tecnica ed il suo lavoro sul campo, saranno preziose per la crescita di questo gruppo giovane. Ci abbiamo lavorato, lo abbiamo fortemente voluto, e finalmente oggi possiamo dirlo… Benvenuto Alessandro!”