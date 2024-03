Spotorno: chiusura del Centro di Raccolta per frana sulla strada di accesso

L’accesso al Centro di Raccolta di Spotorno in via Valletta 8, con ordinanza n. 24 del 16/3/2024 del Comando di polizia locale, è interdetto a causa di divieto al transito degli automezzi superiori alle 7,5 tonnellate per il tratto stradale tra la S.P. 8 e il CdR SAT.

Resta per tanto chiuso il CdR fino a diversa comunicazione.

La limitazione del traffico, valida dal giorno 16/3/2024, rimarrà in vigore fino all’esecuzione dei lavori di ripristino. Il provvedimento è stato reso necessario per tutelare l’incolumità pubblica.

In merito allo smottamento e alla situazione di dissesto che ha interessato il collegamento viario è stato predisposto l’intervento di messa in sicurezza.