Ecco “Uniti per Albisola”, lista civica con Stefania Scarone candidata sindaco: “No al rigassificatore, senza se e senza ma”

Albisola Superiore. Inaugurato questa mattina l’Infopoint di “Uniti per Albisola”, lista civica che candida Stefania Scarone a sindaco della città.

Un gruppo, che a breve presenterà i nomi dei suoi candidati e che abbraccia il campo progressista albisolese connotato dal Partito Democratico, dal Movimento Cinque Stelle, da Sinistra Italiana, da Europa Verde, da Rifondazione Comunista e da componenti del gruppo Civico Passione in Comune.

Abbiamo incontrato Stefania Scarone nel Point di via IV Novembre e scambiato due chiacchiere sul lungomare. Tra i punti fondamentali il rilancio di una città più vivibile, per residenti e turisti, uno sviluppo che si concentri anche sul verde pubblico con il rilancio delle zone dismesse di Albisola, non soltanto con la creazione di supermercati ma pensando e investendo idee in altre attività che coinvolgano i cittadini.

Albisolese doc, Stefania Scarone risponde anche sulla questione traffico che congestiona la cittadina. Che fare? “Adesso bisogna trovare una soluzione immediata. Pratica. Noi non possiamo continuare ad avere i tir diretti a Savona che provocano anche incidenti gravi, oltre a costituire un grande problema di traffico e inquinamento “. Ora il nodo rigassificatore: posizione netta.

“Contraria senza se e senza ma. – rimarca -. Da cittadina e politica ho condotto in prima persona, oltre ad aver partecipato a tante manifestazioni, una raccolta firme presentata alla Commissione Europea che è stata discussa a Bruxelles e abbiamo ottenuto il risultato di farla restare aperta”.