Albisola Superiore. Con pioggia e fango che non hanno mai abbandonato i coraggiosissimi partecipanti, la Luceto Extreme 2024 è andata in archivio.

Per gli organizzatori è stata davvero l’edizione più difficile, gestendo condizioni climatiche davvero al limite, ma questo non ha fatto altro che esaltare i partecipanti, tanto è vero che la maggior parte degli iscritti non ha voluto rinunciare all’evento ligure, anzi si è esaltato nelle condizioni avverse. La gara lunga è stata portata a termine da 75 atleti, quella breve da 133.

Il percorso principale di 20 chilometri per 1.200 metri di dislivello ha premiato ancora una volta Fabio Cavallo. Il portacolori del Team Marguareis, vincitore anche lo scorso anno, ha dominato la corsa e il riscontro cronometrico, 1h51’05” è davvero clamoroso considerando che ha chiuso a meno di un minuto dal tempo siglato lo scorso anno. Staccatissimi tutti gli altri, con Federico Barri (Gp Talamona) secondo a 12’16” e Davide Barrovero (Asd Vigonechecorre) terzo a 14’48”.

In campo femminile prima piazza per Monica Vagni (Pegarun) che in 2h12’35” non solo è riuscita a entrare nella Top 10 assoluta, ma ha eguagliato il primato del percorso stabilito lo scorso anno, con altre condizioni climatiche, da Enrica Dematteis. A farle compagnia sul podio sono state Giulia Sereno (Gsd Valtanaro) a 16’55” e Marcella Ferraro (Podistica Savonese), già prima nell’edizione estiva del 2020, a 9’36”.

Sugli 11 chilometri per 400 metri di dislivello continua il regno di Lorenzo Parodi, alla sua quinta vittoria consecutiva sui sentieri di Albisola Superiore. 44’09” il suo tempo finale, unico a contenere il distacco sotto il minuto è stato Gabriele Canavese (Team Marguareis), secondo a 58”. Terzo gradino del podio per Corrado Ramorino (Gruppo Città di Genova) a 1’’12”.

A Camilla Barnes (Barnes Trail and Road) la vittoria fra le donne in 1h02’18” e la sua prestazione è di sicuro rilievo, considerando che parliamo di una ragazzina di appena 13 anni dal “sangue blu”, considerando che i genitori sono i plurimedagliati del trail Pablo Barnes e Virginia Oliveri. Seconda piazza per Luisa Curti (Team Marguareis) a 2’29”, terza Antonella Sartori (Gp Boggeri Arquata Scrivia) a 2’41”.

Un cenno a parte lo meritano però i tanti bambini partecipanti alla Luceto Mini, in gara nonostante la pioggia e vedere il loro entusiasmo è stato il miglior premio per gli sforzi degli organizzatori. La gara, patrocinata dal Comune di Albisola Superiore, è stata per il Team Italtende, organizzatore in collaborazione con il C.R.C.S. Luceto un successo oltre le previsioni, che dà ancora più forza per programmare le prossime edizioni, grazie anche all’impegno dei tanti volontari e associazioni che nonostante l’acqua hanno dato il loro apporto.