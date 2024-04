Città di Savona batte Vadese, Santucci: “Playoff obiettivo minimo, domenica ci aspetta una gara combattuta”

Vado Ligure. L’ultima giornata di campionato metteva in risalto una gara su tutte, importante per gli equilibri del futuro prossimo delle rispettive squadre: la Vadese di Monte contro il Città di Savona di Biffi, in palio un miglior posizionamento per i playoff di categoria.

Alla fine a spuntarla sono stati i biancoblù che, proprio come gli azzurrogranata, grazie al risultato odierno hanno centrato l’obiettivo stagionale.

Al termine della sfida Enrico Santucci, presidente degli Striscioni, ha commentato l’esito della sfida lanciando inoltre un appello alla federazione.