Savona, Romano e Matarozzo guardano alla semifinale playoff: “Siamo consapevoli della nostra forza, sarà una bellissima partita”

Savona. Una vittoria dal sapore dolcissimo. Ieri pomeriggio presso il “Ferruccio Chittolina” di Vado Ligure Savona e Vadese hanno conquistato l’accesso alla semifinale playoff del girone B del campionato di Prima Categoria dove si incontreranno nuovamente domenica prossima. Ad ospitare il match che per entrambe varrà l’intera stagione sarà lo stadio “Olmo-Ferro” di Celle Ligure.

“Troveremo una squadra forte e solida – ha dichiarato Matteo Matarozzo nel post-gara della sfida disputata ieri terminata 0-1 in favore dei biancoblù -, che ha fatto circa 40 punti da dicembre, una media da vittoria del campionato. Credo che anche oggi i nostri avversari abbiano dimostrato di essere solidi e di essere consapevoli della propria forza. Sono certo che sarà una bellissima partita e noi come sempre daremo l’anima”.

Autore del gol vittoria valso la qualificazione ai playoff è stato il solito Gabriele Romano, bomber degli Striscioni arrivato a quota 13 gol stagionali superando proprio il compagno di squadra Marco Rapetti: “Siamo contenti per la vittoria e per aver trovato i tre punti che ci servivano. Adesso pensiamo già all’allenamento di martedì e alla partita di domenica che sicuramente sarà una battaglia”.

In seguito Matarozzo ha analizzato l’annata del Savona: “Credo sia stato normale avere momento di défaillance, siamo una società e una squadra nuova che ha fatto veramente tanto da agosto. Società come l’Albissole con la possibilità di programmare hanno dato vita ad un cammino senza sosta, però arrivare terzi in questo campionato, che personalmente paragono ad una Promozione 2, mi sento di dire che è un buon risultato. Ora i playoff saranno un altro campionato, ci sono veramente tante dinamiche. Noi siamo esperti ma servirà dare veramente tutto. Speriamo che siano lunghi, noi siamo pronti”.

Infine Romano ha concluso sottolineando ancora una volta la sua propensione al mettersi al servizio della squadra: “Non guardo a me stesso e alla possibilità di segnare. Dobbiamo vincere e pensare a passare i playoff, poi quello che accadrà lo vedremo durante la partita”.