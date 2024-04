Cedri di piazza Abba a Cairo, Ghione: “Perchè nessuna polemica per quelli tagliati dalla giunta Briano”?

Cairo Montenotte. “Come mai coloro che oggi difendono a spada tratta i due cedri di piazza Abba non si sono preoccupati così tanto di tagliarne un paio quando amministravano la città?”. Sulla polemica dell’abbattimento delle piante in vista dell’allargamento del cantiere per il restyling della piazza, che diventerà pedonale, interviene l’assessore ai lavori pubblici Fabrizio Ghione, che spiega: “Capisco il dispiacere, come comprendo che, purtroppo, le piante ad alto fusto, nel centro urbano, siano pericolose, un po’ meno la strumentalizzazione”.

E questo per due motivi – prosegue riferendosi all’opposizione, che prima amministrava la città valbormidese, ovvero all’ex sindaco Fulvio Briano e al gruppo Dem vicino agli attuali consiglieri di minoranza che ha lanciato la raccolta firme contro il taglio dei cedri – Come si vede dalle foto storiche gli alberi, nel 2010, erano cinque, sono diventati quattro l’anno successivo e nel 2016 tre. Non ricordo, però, una simile levata di scudi per questa decisione”.

E ancora Ghione: “Inoltre, ricordo ai gruppi consigliari di opposizione, che il progetto di piazza Abba, redatto da un architetto, è agli atti dal 2020. Se ne parla quindi da tempo, cosa era sfuggito prima, visto che la polemica è scoppiata non appena sono iniziati i lavori?”.