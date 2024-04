Cairo, i cedri di piazza Abba saranno abbattuti nonostante la raccolta firme e le richieste di salvarli

Cairo Montenotte. I cedri di piazza Abba saranno abbattuti. E’ quanto emerso dal Consiglio comunale di questa mattina, durante il quale il taglio degli alberi è stato portato in discussione dai gruppi di minoranza che hanno chiesto di modificare il progetto di riqualificazione dell’area che ospita le piante per poterle includere e mantenere.

“La motivazione risiede nella necessità dell’intervento di valorizzazione di piazza della Vittoria e zone limitrofe. Non è stata redatta alcuna perizia fitostatica poichè il taglio non è determinato dalle condizioni di salute degli alberi. L’Amministrazione dal 2017 ad oggi ha provveduto alla sostituzione di essenze in varie aree del territorio comunale (circa cinquanta piante), e in piazza Abba ne verranno messe a dimora sei di altezza dai 300 ai 350 centimetri”. Questa la risposta letta e comunicata dalla giunta comunale.

“Purtroppo la nostra mozione con cui abbiamo semplicemente chiesto di modificare il progetto per salvare gli alberi è stata respinta con i voti di sindaco giunta e maggioranza – spiega Giorgia Ferrari, capogruppo di “Cairo in Comune” – Con un atteggiamento ottuso e arrogante non hanno voluto ascoltare la voce di tanti cittadini che chiedono solo di essere ascoltati. Il cedro dell’Atlante, come si evince dal risultato di una ricerca fatta da un giovane cairese che, come tanti altri giovani, ha a cuore gli alberi di Cairo, è una delle più antiche conifere conosciute, la vita media è di circa 500 anni anche se alcuni esemplari possono vivere fino a 2000 anni. Tuttavia, a causa della deforestazione e dei cambiamenti climatici i Cedri dell’Atlante sono sempre più minacciati e il loro numero sta calando significativamente. Le sue foglie e i suoi rami filtrano l’inquinamento atmosferico e riducono la concentrazione di sostanze nocive nell’aria. Tali osservazioni sarebbero già sufficienti a motivare l’urgente esigenza di tutelare questa specie”.

“Almeno si è fatta chiarezza. La risposta data in consiglio è chiara – tuona Alberto Poggio di “Più Cairo” – La decisione di tagliare gli alberi non è dettata dalla pericolosità degli stessi o da possibilità di perdere finanziamenti ottenuti in caso di varianti al progetto, come invece era uscito in qualche dichiarazione a mezzo stampa, ma una volontà chiara del sindaco e della sua maggioranza dettata da idee estetiche soggettive, che peraltro non tengono conto dell’opinione diversa di 1332 cittadini. Io continuo a pensare sia assurdo tagliare queste piante. Anche su questo, e su tanto altro, la penso diversamente dal sindaco Lambertini”.

Amarezza anche da parte del comitato nato per salvare gli alberi e che, con una petizione, ha raccolto 1332 firme. “Siamo delusi e anche infastiditi dal tentativo di essere strumentalizzati – sottolineano i portavoce – E’ stata un’iniziativa popolare e trasversale, ma poichè portata avanti dall’opposizione e dal circolo Pd non è stata nemmeno oggetto di un confronto civile e democratico”.