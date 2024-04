Beach Volley, Alassio ha ospitato un torneo B1 3000 maschile di altissimo livello

Alassio. Si è chiuso con una finale spettacolare al terzo set il torneo B1 3000 maschile di Alassio, vinto al terzo set per 15-8 dagli stratosferici marchigiani Marco Ulisse e Matteo Bellucci sulla coppia milanese composta da Matteo Geromin e Federico Camozzi, protagonisti di una grandissima prestazione generale. Al terzo posto i giovanissimi e talentuosi torinesi scuola BVT Acerbi Raoul Acerbi e Fabrizio Mussa, che si sono imposti su Gerald Ndrecaj e Franco Arezzo Di Trifiletti, giunti da Catania.

Sole, temperature estive e la prima grande uscita del beach volley nazionale della stagione 2024 con un’entry list giunto da tutta Italia, con un livello da campionato italiano assoluto. Sui quattro campi allestiti a tempi di record, Riviera Beach Volley ha riportato con il patrocinio del comune e dell’assessorato allo sport condotto da Roberta Zucchinetti un evento ufficiale federale di beach volley dopo 30 anni. Con il panorama scenografico della Cappelletta Stella Maris e lo splendido arenile alassino va in scena così un torneo dall’altissimo profilo tecnico: Krumins-Reggiani da Modena, le coppie Seregni-Siccardi e Podestà-Cravera, Carucci-Spadoni sono tra i tanti nomi che hanno partecipato pur piazzandosi nelle seconde file.

“La soddisfazione è tanta, stiamo realizzando il principale obbiettivo della rassegna Back to the sea 2 – spiega il promoter Alessio Marri, presidente Riviera Beach Volley – e trasformare la Liguria nell’hub di avvio della stagione nazionale 2024”. Le gare, sotto la supervisione federale di Angelo Esposito, hanno visto un livello tecnico altissimo. “Congratulazioni vivissime – dichiara il presidente del Consiglio comunale di Alassio con incarico allo sport Roberta Zucchinetti – agli atleti ed alle atlete che hanno giocato e stanno giocando durante i due weekend di programmazione sulla spiaggia di Alassio. Desidero rinnovare un sentito ringraziamento ad Alessio Marri e ai suoi collaboratori di Riviera Beach Volley per la passione e l’impegno dimostrati nell’organizzazione di questi straordinari campionati, e all’Associazione Bagni Marini per la splendida collaborazione”.

Terminate le premiazioni, il Riviera Beach Volley senza pause smonterà i campi per terminare i montaggi su Laigueglia, dove 24 campi ospiteranno due eventi eccezionale negli ultimi weekend di aprile: con la società campionessa d’Italia beach volley Beach Volley Training di Torino è previsto un super concentramento del campionato italiano per società Fipav con tutte le categorie con under 16 e Family beach e lo Spring Beach Camp, il clinic di allenamento più grande d’Italia coordinato in primis con Cus Torino e Mba Milano e altre dodici società di beach volley di tutto il centro-nord.

Il podio dell’evento

Una fase di gioco