Toirano 2024, Roberto Bianco scioglie le riserve e si candida sindaco: “Sociale il fulcro del nostro programma”

Toirano. A tre mesi esatti dalle elezioni, le riserve sono ormai sciolte: Roberto Bianco, imprenditore e capogruppo di minoranza uscente, sarà candidato sindaco di Toirano alle elezioni amministrative del prossimo giugno.

Al momento sul nome del gruppo c’è il massimo riserbo, ma lo slogan che accompagnerà la campagna elettorale è già pronto: “Insieme per Toirano”.

Anche la lista è praticamente chiusa: “Sarà composta da tante donne – spiega – Con me ci saranno giovani, pensionati, commercianti, operai, anche un broker finanziario”.

E circa il programma elettorale, Bianco spiega: “Ho intenzione di portare un po’ di ‘spirito imprenditoriale’ in paese. Ad esempio, abbiamo individuato una ‘alternativa’ alle Grotte per incrementare le entrate nelle casse comunali. Poi abbiamo elaborato un gran numero di proposte, in ambito commerciale e turistico”.

Ma il vero fulcro del programma sarà “il sociale. Dai bambini agli anziani, le nostre iniziative ci consentiranno non solo di aiutare tutte le fasce di età ma anche di dare un nuovo motore economico alla cittadina. E poi c’è siamo pronti a lavorare sull’ex istituto psico-pedagogico, una struttura che per me è di Toirano e deve tornare ad essere di Toirano”.