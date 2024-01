Toirano 2024, Roberto Bianco pronto a rimettersi in gioco: “Al lavoro sul programma, non voglio lasciare solo il mio paese”

Toirano. Non è ancora chiaro in quale veste, ma Roberto Bianco sta già scaldando i motori in vista delle elezioni amministrative di Toirano della prossima primavera.

Bianco, imprenditore toiranese e capogruppo di minoranza uscente, si è già messo all’opera e ha creato un vero e proprio “gruppo di lavoro”. Spiega: “E’ stata una cosa spontanea. Insieme ad alcune persone abbiamo iniziato a buttare giù idee e progetti, che poi sottoporremo all’attenzione dei toiranesi”.

Toiranesi che avranno un ruolo di primo piano nella costruzione del “programma elettorale” del gruppo: “Le linee guida sono già state elaborate – conferma – Ma ho sempre avuto l’abitudine di ascoltare e parlare con tutti, perché le buone idee possono arrivare da chiunque e soprattutto dalle persone comuni. Per questo motivo, come accaduto cinque anni fa, ho intenzione di chiedere l’aiuto e la collaborazione dei miei concittadini raccogliendone idee e suggerimenti”.

Non è ancora chiaro in quale veste Bianco parteciperà alla corsa elettorale: “Di sicuro, con me ci sarà il mio collega di minoranza Franco Impieri, persona che stimo molto e con la quale ho condiviso un percorso molto importante. Per il resto, ci stiamo guardando intorno”.

La fine di un’amministrazione rappresenta il momento migliore per fare un bilancio del proprio operato, anche se si è stati sugli scranni della minoranza: “In questi cinque anni mi sono speso molto – afferma Bianco – Ho seguito ogni problematica che mi veniva segnalata in prima persona e mettendoci la faccia. Siamo riusciti a bloccare il progetto delle cave Martinetto, che era il nostro obiettivo principale, anche se non l’unico. Come lista, abbiamo ottenuto tutti i risultati che ci eravamo prefissati”.

Oltre ad essere consigliere, Bianco è soprattutto un imprenditore locale: “Per diversi motivi, Toirano non è più com’era qualche tempo fa. Tante attività hanno chiuso e abbiamo un po’ perso quella dimensione di comunità piccola ma unita che ci ha sempre contraddistinto. Vederlo in queste condizioni mi fa piangere il cuore ed è proprio per questo motivo che continuerò a lavorare per il bene del territorio. Non voglio lasciare solo il mio paese”.