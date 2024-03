Savona sconfitto dalla Spotornese, Biffi: “Fatto la partita, imprecisi ma molto sfortunati”

Una domenica da ricordare per il Città di Savona, e presto solo Savona 1907 Fbc. La coreografia degli Ultras “Al cuore non si comanda” ha indubbiamente gratificato club e giocatori. Il campo, invece, non ha portato buone nuove. La Spotornese si è imposta 1 a 0 nel finale grazie al rigore siglato da Fabbretti. Gli Striscioni rimangono comunque in corsa per i playoff.

Nonostante la mole di gioco creata, la squadra di mister Roberto Biffi non ha trovato la via del goal: “Abbiamo cercato di fare la partita contro una squadra raccolta dietro per ripartire – commenta l’allenatore -. Nel finale, abbiamo lasciato spazi dietro per provare a sbloccare la partita e poi abbiamo preso un contropiede che ha portato al loro rigore. Inutile parlare di meriti o demeriti”.

Si conferma la difficoltà degli striscioni contro le squadre della parte bassa della classifica, che si chiudono per poi ripartire. Anche se è bene ricordare che la rosa della Spotornese vale di più della posizione occupata dai biancazzurri. “Non è facile giocare contro una squadra che ti aspetta in 9 nella sua area – prosegue Biffi -. Abbiamo avuto difficoltà nello sbloccare la partita. Non abbiamo letto bene alcune situazioni, il calcio sa essere spietato. Ci lecchiamo le ferite ma andiamo avanti“.

La spinta di un pubblico da categoria superiore ha dato spinta nella vittoria di Masone e anche oggi si è fatta sentire, infatti è mancato solo il goal: “Oggi hanno dato il loro apporto come a Masone – aggiuge il mister – . Non è mancata la prestazione, sono mancati risultato e un pizzico di cattiveria in più sottoporta. La sconfitta è ancora più cocente davanti ai nostri tifosi. Non siamo stati molto fortunati. Non mi sono piaciute alcune decisioni arbitrali, ma non parlo del rigore che era nettissimo. Ci sono anche gli arbitri scarsi”.

Da un paio di partite non figura l’attaccante argentino Vicente tra i convocati: “Penso che torni in Argentina, per questioni di Visto e pertanto deve rientrare. Non ce l’avremo ma guardiamo avanti, ho ottimi giocatori. Non è il caso di soffermarsi su questa situazione”.

Oggi il debutto dopo un periodo di sto per l’attaccante Stefano Calcagno: “Aveva così tanta voglia di fare bene che si è complicato un po’ la vita da solo. Sarà importante per noi”, conclude Biffi.