Calcio, Spotornese batte Savona. Dorigo: “Stiamo facendo miracoli, non saremo belli ma siamo molto efficaci”

Quiliano. “Tre punti importantissimi contro una società che è riuscita a riprendere il logo, con una cornice di pubblico spettacolare. Ringrazio i nostri meravigliosi Drunkerz, ci sono sempre vicini sia nelle vittorie sia nelle sconfitte. Vittoria meritata perché abbiamo fatto gol“.

Mister Federico Dorigo commenta con grande soddisfazione il successo della sua Spotornese nella trasferta contro il Città di Savona, arrivato con il calcio di rigore di Fabbretti realizzato a pochi istanti dal novantesimo.

“Nel primo tempo loro hanno avuto più possesso palla ma per nostra scelta, il calcio non è solo quello – dichiara il tecnico -. Quando si trova una squadra che difende sulla linea di centrocampo è difficile trovare gli spazi. Noi lo abbiamo fatto bene contro dei giocatori importanti anche nei cambi. Ma lo è anche la nostra. Con le tante vicissitudini dovute agli infortuni e alle malattie abbiamo cambiato il modo di giocare e questo è quello che in questo momento ci fa sentire più a nostro agio. Non saremo belli però siamo molto efficaci. Devo dire che nel secondo tempo abbiamo messo più qualità, i ragazzi sono stati strepitosi e hanno un cuore immenso. Stiamo facendo dei miracoli“.

Tre punti che danno maggiore serenità all’ambiente biancazzurro in ottica salvezza: “Contro le prime tre della classe abbiamo visto che possiamo giocarcela con tutti anche non essendo al completo. Prendiamo quest’anno per migliorare in futuro. Finché non c’è la matematica io non riesco ad essere sereno. Vedendo queste ultime prestazioni forse mi faccio venire troppa ansia. Però il calcio a volte dà, a volte toglie. A noi ha tolto tanto ad inizio anno, ma in questo momento ci sta dando quello che ci meritiamo”.

“La società sta facendo dei grandi sacrifici al netto di tutte le problematiche che abbiamo con il campo. I ragazzi stanno rispondendo veramente alla grande. Ora andremo a giocarcela con la Vadese e speriamo di salvarci in prima possibile così almeno anche mia moglie mi vedrà un po’ più sereno“, conclude Dorigo.