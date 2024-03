“Oltre la categoria” è sempre stato il mantra dei sostenitori del Savona, specialmente negli ultimi quattro anni.

Una serie di eventi che non ha scalfito la passione degli ultras Pessimi Elementi. Emozionante anche per gli osservatori neutrali lo spettacolo offerto al Picasso di Quiliano all’ingresso in campo di (Città di) Savona e Spotornese. I tifosi aveva assistito alla partita rinviata con lo Speranza e tifato a Masone. Ieri, il ritorno in grande stile come avevano annunciato al momento del ritorno del marchio.

“Al cuor non si comanda” lo striscione esposto fin da subito. Poi le note di L’Amour Toujours (l’amore, sempre) di Gigi D’Agostino, sempre suggestivo per ritmo nonché per parole: “Every day and every night” eccetera. E infine l’enorme scritta “1907” sollevata pochi istanti dopo.

Sul campo è arrivata una sconfitta 1 a 0 contro la Spotornese, anch’essa sostenuta dagli appassionatissimi Drunkerz. Una battuta d’arresto che per ora non preclude la qualificazione playoff. Fuori dal campo il segnale alla società che c’è voglia di calcio biancoblù.