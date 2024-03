Prima Categoria “B”, la Spotornese vince e rovina la festa al Savona: 0-1 biancoceleste al “Picasso”

Risultato: Città di Savona 0-1 Spotornese (87’ rig. Fabbretti)

Termina 0-1 senza ulteriori emozioni il match.

Il direttore di gara comanda altri 5 minuti di recupero dopo quelli fatti recuperare al termine della prima frazione.

All’89’ Apicella cerca l’eurogol dalla distanza, ma Filippi fa buona guardia bloccando con sicurezza.

All’87’ Fabbretti si presenta sul dischetto trasformando il tiro dagli undici metri: è 0-1!

All’86’ incredibile al Picasso. Bova è costretto ad uscire alla disperata su Briano lanciato a rete travolgendo il numero 10 ospite: nessun dubbio per l’arbitro, sarà penalty per la Spotornese.

All’82’ Ndiaye rileva Beani: Striscioni a trazione totalmente offensiva in questo finale.

All’81’ il Savona continua a spingere, ma la Spotornese resiste.

Al 77’ Barone prende il posto di Pondaco: anche Biffi opta per inserire forze fresche a centrocampo.

Al 72’ Orcino rileva Colombino: cambia qualcosa anche mister Dorigo.

Al 64’ la Spotornese torna a rendersi pericolosa spaventando la retroguardia biancoblù: la gara resta apertissima, entrambe le squadre sembrano poterla vincere.

Al 63’ Rizzo compie un intervento giudicato da cartellino giallo dal direttore di gara.

Al 60’ Calcagno, entrato in maniera estremamente convincente, si presenta a tu per tu con Filippi calciando, ma l’estremo difensore ospite riesce a deviare in corner.

Al 56’ Rapetti in mischia sfiora il guizzo vincente, ma Filippo riesce a bloccare a terra: brivido per la Spotornese.

Al 55’ Biffi prova a cambiare l’inerzia del match con due cambi: Ferrara e Romano escono per favorire l’ingresso di Calcagno (all’esordio con la nuova maglia) e Panucci.

Al 47’ Briano calcia direttamente una punizione da ottima posizione, ma Bova risponde presente deviando in corner.

Al 46’ Fancellu spende un fallo tattico venendo sanzionato.

Alle 16:06 prende il via la seconda frazione. Nessun cambio all’intervallo, si ripartirà dagli stessi ventidue visti nei primi 45’ ad eccezione di Magnani, uscito a causa di un colpo alla tempia.

Al termine di essi termina 0-0 un primo tempo povero di emozioni.

Il direttore di gara comanda 5 minuti di recupero.

Al 38’ Romano a giro cerca il super gol, ma il suo tentativo termina largo.

Al 34’ Colombino cerca la porta da posizione defilata: pallone sul fondo ma sta crescendo la Spotornese.

Al 33’ Ottonello in un tentativo di anticipo travolge Pondaco venendo sanzionato.

Al 30’ Magnani si accascia nuovamente a terra: non ce la fa a proseguire il numero 8 ospite, dento Chessa al suo posto.

Al 28’ un intervento duro costa a Pondaco il primo cartellino giallo del match.

Al 26’ riprende la sfida.

Al 23’ il gioco viene sospeso a causa di un brutto scontro tra Incorvaia e Magnani con quest’ultimo ad avere la peggio: staff sanitari in campo per ristabilire i due giocatori.

Al 17’ Rapetti prima con un colpo di testa e poi di piede cerca di affinare il feeling con la porta senza tuttavia riuscire a gonfiare la rete: Savona pericoloso in questo frangente.

Al 10’ ancora equilibrio e gioco spezzettato a causa dei numerosi interventi decisi e a volte fallosi commessi dalle due squadre: la partita per il momento resta bloccata sullo 0-0.

Al 3’ grande intensità in campo con le due formazioni che tentano di immediatamente di affondare. Nel frattempo è spettacolo sugli spalti: da una parte il ritorno al gran completo del tifo organizzato biancoblù (nel video sottostante la coreografia preparata dagli ultras), dall’altra gli immancabili “Drunkerz” a sostegno della Spotornese.

Alle 15:01 prende il via la sfida.

Le formazioni

Savona: Bova, Beani, Incorvaia, Fancellu (C), Apicella, Pondaco, Romano, Rizzo, Rapetti, Ferrara, Cherkez.

A disposizione: Siri, Barone, Brazzino, Calcagno, Covelli, Matarozzo, Ndiaye, Palumbo, Panucci.

Allenatore: Roberto Biffi.

Spotornese: Filippi, Zhuzhi, Barranca, Ottonello, Cosentino (C), Suetta, Colombino, Magnani, Ferrotti, Briano, Fabbretti.

A disposizione: Ottonello, Peuto, Basso, Orcino, Chessa, Penna, Cossu, Intili, Mordeglia.

Allenatore: Federico Dorigo.

Arbitro del match è il signor Andrea De Longis della sezione di Chiavari.

Presentazione

Quiliano. Oggi pomeriggio presso l’Andrea Picasso Città di Savona e Spotornese si affrontano in occasione della ventiduesima giornata del campionato di Prima Categoria (girone B). I biancoblù, forti del ritorno del supporto del proprio tifo organizzato, tenteranno di alimentare ulteriormente la propria striscia positiva che li vede imbattuti da quattro gare. A caccia degli ultimi punti per potersi dire salvi invece gli ospiti, squadra sostenuta dagli immancabili “Drunkerz”.