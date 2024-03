Città di Savona sconfitto, Apicella: “Grazie ai tifosi, di altra categoria. Guardiamo avanti”

Domenica amara per il Città di Savona. Una buona prova sul piano del gioco non è bastata contro una Spotornese compatta e cinica, che ha vinto 1 a 0 grazie al rigore realizzato da Fabbretti.

I biancoblù rimangono in corsa per i playoff, a patto di accelerare nelle ultime quattro giornate e di vincere il recupero contro lo Speranza (si parte dall’1 a 0, non c’è una data ufficiale). La squadra di Biffi potrà contare sul supporto della tifoseria.

“Una scenografia e una tifoseria di altre categoria – commenta Nicolò Apicella -. Purtroppo non siamo riusciti a regalargli una vittoria. Abbiamo fatto qualcosa in più sul piano del gioco. La Spotornese è stata brava nel difendersi e nel ripartire. Poi, ha trovato il goal su un rigore, non so se c’era. Guardiamo avanti e ripartiamo”.

Il Savona, pur subendo il goal al minuto 87, era andato vicino al pari proprio grazie al tentativo dalla distanza del difensore: “Siamo tutte lì nonostante le recenti sconfitte che abbiamo subito. Vedremo all’ultima giornata. Se avessi fatto quel goal lì, sarebbe finito il calcio”.