Marina di Alassio, il Comune acquista la quota di capitale sociale del circolo nautico

Alassio. Si è concluso oggi, con la firma dell’atto notarile presso il notaio Elpidio Valentino, l’acquisto da parte del Comune di Alassio della quota di capitale sociale relativa a Marina di Alassio srl già detenuta dal Circolo Nautico “Al Mare”.

La quota di proprietà del Cnam, che ammonta al 20% per un totale pari a 600.000 euro, viene acquisita dal Comune con fondi a bilancio (che verranno stanziati in tre rate di pari importo di 200.000 euro cadauna, due da versare nell’esercizio in corso e una nel prossimo esercizio) e permette di tutelare il mantenimento della gestione pubblica del porto di Alassio.

Nello studio notarile erano presenti il segretario generale Roberta Ramoino, l’assessore alle società partecipate Alassio Patrizia Mordente, la dirigente del settore finanziario Gabriella Gandino, il presidente del Cnam Carlo Canepa e il consigliere del Cnam Carlo Cacciamani.