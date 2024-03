Maltempo, frane e smottamenti: esodo pasquale difficile per la viabilità savonese

Provincia. La provincia di Savona si prepara ad affrontare un’esodo pasquale caratterizzato da avverse condizioni meteorologiche e disagi alla viabilità. Le previsioni del tempo non promettono nulla di rassicurante, con due perturbazioni che si abbatteranno sulla Liguria nelle prossime ore, persistendo fino a Pasquetta.

Oltre alle sfide imposte dal maltempo, in questi giorni è emersa ancora una volta la fragilità del territorio savonese in uno dei suoi punti più critici. La frana registrata ieri mattina a Capo Noli ha richiesto nuovamente l’attivazione del semaforo per regolare il traffico lungo la via Aurelia, con senso unico alternato.

La chiusura della strada è resa necessaria dalla caduta di detriti sul manto stradale, causata dalle avverse condizioni meteorologiche. Una decisione resa indispensabile per garantire la sicurezza delle verifiche del personale tecnico e l’intervento degli specialisti nella rimozione delle rocce.

Come alternativa, Anas consiglia agli automobilisti di utilizzare la A10 tra i caselli di Spotorno e Finale Ligure, evitando così il tratto interessato dalle chiusure.

Le cose non vanno meglio a Varazze, dove il lungomare Europa (all’altezza della baia dei pescatori) resta chiuso “per ulteriori controlli” dopo la frana che si è verificata il 3 marzo scorso. Così il sindaco Luigi Pierfederici ha fatto sapere che in questi giorni sono in corso i lavori di consolidamento.

Anche a Finale Ligure, gli automobilisti dovranno fare i conti con problemi sulla strada per San Bernardino, dove uno smottamento ha provocato danni alla condotta dell’acquedotto.