Finale, frana a San Bernardino: guasto all’acquedotto e frazione senz’acqua

Finale Ligure. Frana a San Bernardino, frazione di Finale Ligure nel primo pomeriggio di oggi.

Lo smottamento ha provocato la rottura dell’acquedotto e le abitazioni della frazione si trovano ora senz’acqua.

Per ripristinare nel più breve tempo possibile il servizio sono al lavoro i tecnici dell’Acquedotto San Lazzaro e nel frattempo è a disposizione degli abitanti un’autobotte per il rifornimento idrico.

Sul posto sono presenti gli agenti della polizia locale per regolare la viabilità lungo la strada interessata dal movimento franoso dove si circola a senso unico alternato.

Un’altra frana questa notte ha interessato l’Aurelia poco prima di Capo Noli in direzione ponente dove per mettere in sicurezza la parete è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni.