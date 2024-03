Lo spettacolo dei Glicini è ai Giardini di Villa della Pergola: in fioritura la collezione più importante d’Italia

Alassio. In un trionfo di colori e profumi, i Giardini di Villa della Pergola ad Alassio si apprestano a incantare ancora una volta. La prestigiosa collezione di Glicini, la più importante d’Italia certificata dalla SOI, è pronta a sfoggiare la fioritura delle sue quaranta varietà in una scenografia naturale senza pari.

18 ANNI DALLA RINASCITA: UN PERCORSO INTENSO, RICCO DI SFIDE E PIENO DI SODDISFAZIONI

Quest’anno ricorre un anniversario importante: viene infatti celebrato il diciottesimo anno dal salvataggio di Villa della Pergola da una potenziale speculazione edilizia che avrebbe potuto cancellare la storia di questo luogo incantato.

Il “folle” gesto d’amore messo in atto dalla proprietà nel 2006 ha permesso di preservare questo tesoro naturale e culturale riscrivendone il destino e dandogli nuova vita. Gli anni di restauro, ripiantumazione e cure costanti hanno portato i Giardini a risplendere fino a vincere il premio “Il Parco più bello d’Italia”. Una storia di resistenza e resilienza, in cui il genius loci ha sconfitto il cemento e la distruzione. Visitare i Giardini non vuol dire solo scoprire un parco botanico incastonato in uno dei luoghi più suggestivi della Liguria, ma rappresenta l’esperienza unica di partecipare a un sogno diventato realtà.

LA COLLEZIONE DI GLICINI PIÙ IMPORTANTE D’ITALIA

Dopo il salvataggio, con lavori durati ben sei anni e curati dall’architetto paesaggista Paolo Pejrone, il restauro e la creazione di nuove pergole ha permesso di dare vita ex novo alla collezione degli affascinanti glicini. Questi fiori tra i molti significati hanno quello di simboleggiare il continuo mutamento, facendosi portavoce della filosofia del Parco.

I glicini hanno un legame particolare con Villa della Pergola: erano infatti molto amati sia dai Dalrymple che dagli Hanbury. I Dalrymple conservano ancora oggi gli album fotografici dei primi del ‘900 con le fotografie della fioritura del glicine. Per la famiglia Hanbury la fioritura rappresentava un momento molto importante, tanto da essere celebrata ogni anno con un atteso “Wisteria Party”, organizzato da Ruth, moglie di Daniel, a cui presenziavano le autorità cittadine di Alassio e la comunità inglese.



IL GLICINE: SIMBOLO DI AMORE E AMICIZIA

Questa scenografica pianta rampicante che fiorisce proprio in primavera, è la protagonista di numerose storie e leggende orientali, e porta con sé importanti significati simbolici. È infatti simbolo di amicizia e riconoscenza: gli imperatori giapponesi lo portavano con sé in viaggio in terre straniere, da dare in dono come segno di pace e augurio di serenità. Ma rappresenta anche la luminosità, la serenità e il continuo mutamento della vita, raffigurando pienamente il continuo evolversi dei Giardini di Villa della Pergola.

Di seguito alcune delle diverse specie presenti nel Parco: Wisteria brachybotrys ‘Murasaki Kapitan’, Wisteria brachybotrys ‘Okayama’, Wisteria brachybotrys f. albiflora ‘Shiro Kapitan’, Wisteria brachybotrys ‘Showa Beni’, Wisteria floribunda ‘Burford’, Wisteria floribunda ‘Royal Purple’, Wisteria floribunda ‘Violacea Plena’, e molti altri.

IL PARCO PIÙ BELLO D’ITALIA, UN SIMBOLO GREEN DELLA LIGURIA

Grazie alla loro fama internazionale, i Giardini rappresentano oggi uno dei simboli della città di Alassio e della Liguria: considerati una meta imperdibile, integrano l’offerta turistica del territorio, contribuendo, grazie anche all’impegno profuso negli ultimi anni dalle amministrazioni, a rendere la città sempre più emblema di destinazione green.

Il Parco affacciato sul mare, che ha vinto il premio “Parco più bello d’Italia” è visitabile con visite guidate tenute da esperti giardinieri, che sono i custodi reali di questo luogo, e che accompagnano i visitatori alla scoperta delle meraviglie qui sapientemente curate e tutelate, raccontando i numerosi percorsi botanici oltre che la storia del luogo

LE VISITE GUIDATE: UN’ESPERIENZA UNICA

Ogni visita è un’esperienza differente: il Parco vive, presentandosi giorno dopo giorno con un nuovo vestito e sfoggiando indimenticabili e affascinanti allestimenti naturali, popolati da curiosi abitanti che è possibile scorgere durante il percorso, come gli autoctoni scoiattoli rossi, barbagianni, ricci o falchetti, che qui hanno nidificato e trovato la loro accogliente casa.

Da quest’anno i residenti del Comune di Alassio e di Albenga potranno accedere ai Giardini usufruendo della tariffa ridotta.

I biglietti per le visite guidate sono acquistabili sul sito web dove si possono trovare tutte le informazioni necessarie per le visite guidate: giardinidivilladellapergola.com.