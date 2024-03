La nuova tappa di “Marzo di Liguria” arriva nelle grotte di Borgio Verezzi

Borgio Verezzi. “Marzo di Liguria” si sposta nel savonese, in una location particolarmente suggestiva. Domenica 10 marzo (ore 16.00) le magiche grotte di Borgio Verezzi ospitano un altro appuntamento con il nuovo progetto creato da Teatro Ipotesi in collaborazione con Regione Liguria, La Mia Liguria, GOG – Giovine Orchestra Genovese, Enoteca Regionale della Liguria.

Protagonisti l’attore e drammaturgo Pino Petruzzelli e il virtuoso della fisarmonica Gianluca Campi. Nell’alternanza tra narrazione, recitazione e musica dal vivo, i due mescolano sapientemente la loro arte in un connubio armonico che ricorda la forma del melologo. Petruzzelli porta in scena la sua verve affabulatoria interpretando alcuni passaggi della sua pièce Storia di uomini e vini, spettacolo coprodotto dal Teatro Nazionale di Genova e da Mittelfest, frutto di interviste ai vignaioli liguri. Da queste chiacchierate è scaturito un mosaico di microstorie legate insieme dalla dedizione e dall’amore di chi ha saputo ricavare da una terra splendida ma dura da lavorare, eccellenti vini.

Gianluca Campi, che il mantovano Wolmer Beltrami, forse il più grande fisarmonicista di tutti i tempi, definì il “Paganini della fisarmonica”, ha preparato per l’occasione una scaletta che spazia da Bach a Piazzolla, passando per lo stesso Paganini, di cui Campi ha adattato alcuni Capricci, composizioni di eccezionale difficoltà tecnica, per la tastiera del suo strumento.

Al termine, i due artisti lasciano spazio all’altro grande protagonista di Marzo di Liguria, il vino. Grazie alla collaborazione dell’Enoteca Regionale della Liguria, il pubblico presente può degustare una selezione di eccellenze enologiche locali, guidato nell’assaggio dalla competenza di Marco Rezzano, Presidente dell’Enoteca, che racconta storia e caratteristiche di ogni bottiglia presente.

“Marzo di Liguria – afferma Augusto Sartori, assessore al Turismo della Regione – si incarna perfettamente nella nostra politica di destagionalizzazione: siamo convinti che la nostra meravigliosa regione si possa e si debba vivere 365 giorni all’anno”.

“La Liguria è unica in ogni stagione perché fatta di tante unicità – aggiunge Renato Dacquino, sindaco di Borgio Verezzi – ogni paese può e deve portare il proprio contributo di bellezza. Indispensabile è l’azione locale mirata a sviluppare questa unicità. Questa nuova iniziativa è un forte stimolo per tutti noi. Il messaggio ai turisti è chiaro: la Liguria c’è tutto l’anno, vi aspettiamo”.

(I posti disponibili sono quasi esauriti: per partecipare è necessaria la prenotazione telefonica allo 019/612973 – 019/618227 o via mail scrivendo a cultura@comuneborgioverezzi.it.).